Quand on est bénéficiaire d'un abonnement à un service de jeux à la demande, il faut accepter les jeux vont et viennent dans les catalogues. Les abonnés aux PlayStation Plus Extra et Premium ont notamment dû accepter le départ de gros jeux ce mois-ci. Cependant, début septembre, un titre très apprécié a été supprimé de la ludothèque sans prévenir. Coup dur pour les fans... mais aussi pour toutes les personnes qui profitent du service qui se sont senties lésées par cette disparition soudaine. Alors, cette bonne nouvelle devrait les réjouir.

Il est de retour dans le PlayStation Plus

Deux semaines après son départ surprise, The Evil Within revient dans la ludothèque du PlayStation Plus. Le jeu marquant l'héritage de Shinji Mikami après ses contributions à la saga Resident Evil jouit d'une bonne réputation auprès des fans d'horreur psychologique. D'où la déception de beaucoup quand il est venu à quitter le service.

Mais une bonne surprise vient d'être découverte depuis la page du PS Store dédiée au jeu. De fait, la mention de l'abonnement est de nouveau visible. Ainsi, toutes celles et ceux ayant souscrit à l'abonnement Extra ou Premium peuvent de nouveau en profiter. Si vous aviez commencé une partie, vous devriez pouvoir reprendre votre sauvegarde si vous ne l'avez pas supprimée.

Capture d'écran du 18 septembre 2024. © Gameblog

Aucune explication n'a été donnée quant à cette disparition momentanée. Plusieurs hypothèses ont bien sûr été envisagées. Une part des internautes espéraient notamment un version remastérisée pour la PS5. Dans un autre registre, plusieurs suggéraient plutôt des conflits quant aux droits d'exploitation du jeu à la suite de la fermeture de Tango Gameworks par Microsoft, studio depuis racheté par Krafton.

Quelle que soit l'explication, cela ne va pas compenser la perte de certains joueurs et joueuses. De fait, plusieurs abonnés au PlayStation Plus avaient une partie en cours. Alors, pour voir le bout de The Evil Within, certains ont procédé à l'achat du jeu sur le PS Store. Cela représente un coût supplémentaire imprévu. Or, aucun dédommagement ne semble prévu de la part de PlayStation. À voir si les réclamations permettront d'obtenir des réponses de la part du constructeur.