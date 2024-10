Avis aux abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium, d'excellents jeux vont bientôt être supprimés définitivement du catalogue et il y en a d'excellents dans le lot.

Ce sont 14 nouveaux jeux qui vont venir gonfler le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium cette semaine. Des arrivées franchement sympathiques, portées par l’artistique Gris, le très bon Dead Island 2 ou encore l’excellent Two Point Campus. C’est en revanche systématique, toutes ces nouveautés s’accompagneront de départs. Comme son rival, le service fait en effet le ménage tous les mois, et octobre n’échappera pas à la règle, avec des sorties du PS Plus Extra qui vont laisser un vide chez les amateurs de RPG, mais pas que.

Dernière chance pour ces jeux du PlayStation Plus Extra

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les ajouts du PS Plus Extra et Premium. Dans quelques jours, ce sont donc 12 jeux qui vont définitivement quitter le service. La liste s’est depuis rallongée d’un tout petit jeu, mais c’est surtout le départ de la licence Dragon Quest qui se fera le plus remarqué. Ce mardi 15 octobre, les abonnés devront dire adieu aux cinq jeux qui avaient rejoint le catalogue, y compris l’excellent DQ11 S, dernier épisode majeur en date. Les amateurs d’horreur auront de leur côté un jeu en moins à se mettre sous la dent avant Halloween, puisqu’Evil Within repartira du PlayStation Plus Extra aussi vite qu’il est revenu. Côté grosses productions, impossible également de ne pas mentionner Gotham Knights, la dernière adaptation de Batman qui mettait en scène les protégés du Chevalier Noir, ni Little Big Planet 3, qui sera d'ailleurs supprimé des boutiques.

Dragon Quest XI S

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes

Dragon Quest Heroes 2

Gotham Knights

Gungrave GORE

LittleBigPlanet 3

R-Type Dimensions

The Evil Within

Toukiden Kiwami

Ultra Street Fighter IV

Toutes les nouveautés du PS Plus Extra & Premium d'octobre 2024

Évidemment, ces départs, aussi douloureux peuvent-ils être, seront accompagnés par une poignée de nouveautés. Côté PS Plus Premium, les abonnés auront enfin la possibilité de redécouvrir Dino Crisis et Siren. Licences cultissimes, horreur, douceur, art, le programme du PlayStation Plus Extra & Premium d’octobre 2024 est des plus variés :

Dead Island 2

Firefighter Simulator

Ghost Recon Wildlands

Ghostbuster Spirit Unleash

Gris

Overpass 2

Return to Monkey Island

The Dark Pictures : The Devil in Me

Tour de France 2023

Two Point Campus

Dino Crisis (Playtation Plus Premium)

The Last Clockwinder - PSVR2 (PS Plus Premium)

Siren (Premium)

R-Type Rex (Premium)

Combien de temps pour les terminer et les platiner ?

Que vous ayez simplement envie de terminer ces jeux sortants ou si vous étiez bien engagé pour le platine avant leur sortie du PS Plus Extra, voici la liste du temps nécessaire pour venir à bout de chacun d'entre eux, ainsi que celui dont vous aurez besoin pour décrocher le Platine.