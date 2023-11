Le PS Plus poursuit sa routine. Dans quelques jours, s’ils ne sont pas encore dévoilés à l’avance, les jeux du PlayStation Plus Extra et Premium se révèleront au grand jour. La sélection est une nouvelle fois attendue au tournant par la communauté, qui ne laisse plus aucune place à l’erreur à Sony depuis l’augmentation des prix. Le mois dernier, l’éditeur japonais avait su montrer patte blanche avec quelques gros titres appréciés dont Disco Elysium The Final Cut ou encore Alien Isolation. En attendant de découvrir le programme de novembre 2023, nous connaissons déjà les jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium ce mois-ci.

Les départs du PlayStation Plus Extra de novembre 2023

Dans une petite semaine, les formules Extra et Premium du PS Plus accueilleront une flopée de nouveaux jeux à leur catalogue. Là où leur concurrent, le Xbox Game Pass, les distille tout au long du mois, Sony les déploie d’un bloc. Le rendez-vous est donné pour le 21 novembre, avec une annonce dévoilant leur identité prévue pour ce mercredi après-midi. Mais comme pour le service de Microsoft, ces arrivées s’accompagnent également de départs, annoncés en amont afin de donner le temps aux retardataires d’essayer les malheureux sortants. On vous rassure d’emblée, contrairement à d’autres mois, les sorties du PS Plus Extra de novembre 2023 ne concernent pas de gros jeux. Voici la liste complète :

Ace of Seafood

ConnecTank

Dandara Trials of Fear Edition

Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut

Momodora: Reverie Under the Moonlight

My Time at Portia

Wild Guns Reloaded

Quelques jeux à essayer avant qu'ils ne quittent le catalogue

Les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium ont donc encore quelques jours pour tester les 7 jeux sortants du service. Le plus connu d’entre eux : My Time At Portia, le jeu de gestion et de farming cosy, petit mélange savoureux d’Animal Crossing et Stardew Valley. Ici, les joueurs doivent prendre en main l’atelier délabré de leur père tout en devant un véritable fermier. Entre cultiver des plantes, des fruits et des légumes, répondre aux commandes du voisinage et taper la causette avec des habitants, les amateurs du genre seront en terrain conquis.

Pour les amoureux de metroidvania, on recommandera davantage Momodora : Reverie Under The Moonlight. Un titre en 2D assez méconnu du grand public, mais qui a su faire mouche auprès des friands du genre de par son gameplay bien rodé et son feeling. Le jeu ne faisant que cinq heures, vous aurez largement le temps de parcourir ses contrées maudites et de découvrir son histoire. Pour mémoire, l’ensemble des sept jeux quitteront le PlayStation Plus Extra et Premium ce mardi 21 novembre, aux alentours de 11h.