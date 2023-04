Depuis le lancement des nouvelles formules il y a quelque temps, Sony met le paquet. Le PS Plus Extra et Premium prend de plus en plus forme. Chaque mois, la firme japonaise n’a de cesse de gonfler le catalogue à grands coups d’ajouts. Dernièrement, l’éditeur frappe fort notamment avec l’arrivée de jeux maison dont Uncharted Legacy of Thieves Collection ou Horizon Forbidden West. Pour autant, les exclusivités PS5 et PS4 ne resteront pas indéfiniment au catalogue, ce qui semble surprendre beaucoup de joueurs. Sony a en effet confirmé les sorties du PlayStation Plus Extra de mai 2023. Il va y avoir de gros départs.

Les sorties PlayStation Plus Extra de mai 2023

Lancés en juin dernier, les PlayStation Plus Extra et Premium continuent de s’étoffer. La formule haut de gamme avait déçu au départ faute de véritable jeux rétro, la firme japonaise s’étant avant tout reposée sur les remasters d’anciennes productions et des titres PS3. Les retours des abonnés ont depuis été entendus, les classiques commençant doucement mais sûrement à arriver. Pour le mois d’avril, Sony mise avant tout sur des jeux de Bethesda pour ses deux offres. Wolfenstein, les anciens Doom ou encore Dishonored ne sont que quelques noms parmi tant d’autres qui arriveront ce 18 avril 2023. Comme pour la concurrence en revanche, ces nouvelles arrivées sont compensées par des sorties. Ce sera assez calme pour ce mois-ci, mais l’éditeur a d’ores et déjà annoncé les 32 jeux qui quitteront le PlayStation Plus Extra et Premium en mai 2023.

Une véritable hécatombe par rapport au planning habituel avec le double de sorties que ce à quoi nous avons été habitués. Deux noms ressortent du lot en revanche : Resident Evil et Marvel's Spider-Man Game of the Year Edition. L’exclusivité PlayStation quittera en effet le PS Plus Extra dans ses deux versions, à savoir celle avec tous les DLC et la mouture classique. Étrangement, les abonnés semblaient persuadés que les jeux issus des studios de Sony resteraient indéfiniment dans le catalogue et de nombreux messages de déception ont rapidement fait le tour de la Toile après cette annonce. Voici quoiqu’il en soit les sorties PlayStation Plus Extra qui quitteront le service le 15 mai 2023 :