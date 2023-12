Petit message à l’attention des joueurs PS5 et PS4 abonnés au PlayStation Plus Extra ou Premium, 11 jeux vont disparaître demain. Dernière chance pour les essayer.

Les derniers jeux de l’année du PlayStation Plus Extra et Premium arrivent. Dès demain 14 nouvelles productions vont rejoindre le catalogue des deux formules avec en tête d’affiche un certain GTA 5, le souls-like Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin et l’excellent jeu indé français Tinykin. Cependant ces entrées s’accompagnent de sorties. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour tester de grosses productions avant qu’elles ne quittent le service.

Dernière chance pour ces 11 jeux Playstation Plus Extra

Ce mardi 19 décembre, le PS Plus Extra va perdre plusieurs gros jeux, dont certains sont issus de véritables licences marquantes. Impossible de ne pas évoquer les départs des deux épisodes de La Terre du Milieu (L'Ombre du Mordor et L'Ombre de la Guerre). Une saga qui a laissé son empreinte dans l’industrie grâce à son système de Némésis, si novateur que Warner a breveté son concept. Pour rappel, il donne une identité à chaque ennemi via une IA leur permettant d’évoluer au cas où ils arrivaient à tuer le joueur. Ce ne sont pas les seuls départs du PlayStation Plus Extra important. SEGA continue de retirer au compte-gouttes les épisodes de la série Yakuza. En décembre 2023, ce sont le sixième volet et Like a Dragon qui ne seront plus accessibles. Dernières heures donc pour les essayer, voir si vous accrochez à l’univers ou non.

Il y a cependant des sorties du PlayStation Plus Extra que vous pouvez terminer avant la date fatidique. Il faut naturellement se tourner du côté des productions indépendantes. D’un côté Foreclosed, un TPS se déroulant dans un univers cyberpunk avec un style comics particulièrement joli, qui vous demandera moins de trois heures pour en voir le bout. Plus joli encore, El Hijo A Wild West Tale est un petit jeu espagnol de western-spaghetti dans lequel un petit garçon de 6 ans tente de retrouver sa mère. Il faudra compter quasiment le double de temps de jeu, mais cette production est bien plus passionnante. Pour le reste, voici la liste complète des jeux qui quitteront le PS Plus Extra et Premium dès demain à 11h.

Caladrius Blaze

Damascus Gear: Operation Tokyo HD Edition

El Hijo: A Wild West Tale

Foreclosed

Friday the 13th: The Game

Legends of Ethernal

La Terre du Milieu : L'Ombre du Mordor

La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre

The Escapists 2

Yakuza 6: The Song of Life

Yakuza: Like a Dragon

Des pépites quittent aussi le service en janvier

Pas le temps de donner une chance ou de terminer ces 11 jeux ? Pas grave, vous pouvez déjà vous préparer à la prochaine vague de sortie. Les départs de janvier 2024 sont en effet d’ores et déjà connus et il y a des pépites dans le lot. A commencer par It Takes Two, le jeu coopératif immanquable de 2022. A ses côtés également Devil May Cry 5 Special Edition, comprenant la possibilité de jouer Vergil ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Voici les jeux qui quitteront le PlayStation Plus Extra le 16 janvier :