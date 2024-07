Une partie du programme s’était dévoilée à l’avance, place maintenant à la confirmation. Sony vient d’annoncer les jeux qui seront ajoutés au PS Plus Extra et Premium en juillet 2024.

Déjà deux années que le nouveau PS Plus est confortablement installé. Sony a décliné son service en trois offres, les deux petites dernières se rapprochant de la concurrence avec un catalogue mensuel mis à jour chaque milieu de mois. Peu de sorties day one contrairement à son rival, mais l’éditeur s’appuie sur une sélection éclectique. Qu’on aime l’action, les RPG, la simulation ou tout autre genre de jeux, difficile de ne pas trouver son bonheur. Il y en a franchement pour tous les goûts, et les jeux PlayStation Plus Extra & Premium de juillet 2024 le prouvent encore une fois.

Tous les jeux PlayStation Plus Extra de juillet 2024

Après les leaks, place à l’officialisation. Quelques heures avant leur annonce, une partie du line-up du PS Plus Extra de juillet 2024 avait fuité. En tête d’affiche donc, FF7 Crisis Core Reunion, la préquelle à mi-chemin entre le remaster et le remake. Un titre qui s’impose comme un indispensable pour bien comprendre les tenants et aboutissants de l’histoire de FF7 Rebirth et de sa suite. A ses côtés, Remnant 2, le shooter looter teinté de mécaniques souls-like. Cette future nouveauté du PlayStation Plus Extra vous propose d’incarner différentes classes de personnages afin d'arpenter des donjons seul ou en coopération où une tonne de monstruosités vous attendront.

On le disait précédemment, il y a en pour tous les goûts. Les amateurs de stratégie pourront partir à la conquête de l’immense bac à sable qu’est Mount & Blade II: Bannerlord, quand les férus de hack’n slash auront de quoi faire avec l’arrivée de No More Heroes au catalogue. Autant dire que le PlayStation Plus Extra nous fait un joli mois de juillet avec des jeux qui ratissent plutôt large dans le genre, mais qui, surtout, sont dans l'ensemble très bons chacun dans leur style. Voici le programme complet du mois :

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion | PS4, PS5

Remnant II | PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition | PS4, PS5

Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

No More Heroes 3 | PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4, PS5

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

Deadcraft | PS4

Steep | PS4

L'ensemble des jeux du PlayStation Plus Extra et Premium seront disponibles à partir du mercredi 17 juillet aux alentours de 11h, heure française.

Les jeux PS Plus Premium de juillet 2024

Comme toujours, les membres du PlayStation Plus Premium profiteront d’une poignée de classiques supplémentaires. Pas de TimeSplitters contrairement à l'horizon contrairement à ce qu'avait laissé entrevoir l’organisme de classification taïwanais. Le FPS qui avait fait les beaux jours de la PS2, ne sera pas ajouté au catalogue ce mois-ci. Voici l’ensemble des jeux PS Plus Premium de juillet 2024 :

Job Simulator | PS VR2

Summoner | PS4, PS5

Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5

Jeanne d’Arc | PS4, PS5

