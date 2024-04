Les trois nouveaux jeux du mois sont disponibles dès maintenant pour tous les abonnés au PS Plus. En avril 2024, Sony propose encore un mélange plutôt éclectique avec en tête d’affiche Immortals of Aveum. Le Call of Duty magique du label EA Originals n’aura pas eu le succès escompté, mais il se laissera finalement découvrir par des millions de joueurs. A ses côtés, Minecraft Legends, un spin-off mêlant stratégie et action, puis l’excellent platformer indépendant Skul: The Hero Slayer. Les membres du PlayStation Plus Extra et Premium auront quant à eux le droit à une dizaine de jeux supplémentaires dans quelques semaines. Surprise, on connaît déjà l’un d’entre eux et c’est une véritable pépite.

Le premier jeu du PlayStation Plus Extra confirmé

C’est la petite surprise de ce mardi après-midi. Sans crier gare, Sony vient de confirmer l’un des premiers jeux qui intégrera le catalogue du PS Plus Extra et Premium d’avril 2024. Un jeu particulièrement attendu par certains joueurs et qui sera donc disponible sans surcoût pour les abonnés de ces deux formules lors de sa sortie le 16 avril 2024. Pas besoin de faire durer le suspense plus longtemps, ce sera donc l’excellent Dave the Diver qui rejoindra le catalogue du PlayStation Plus dès sa sortie sur PS5 et PS4.

Cette aventure aquatique unique en son genre mêle exploration et gestion d’un restaurant de sushis tout en y ajoutant des boucles de gameplay, une narration, des personnages et des mini-jeux qui ont su charmer les joueurs et les critiques. Plus concrètement il se divise en deux étapes. Jusqu'à deux fois par jour, vous explorez un donjon peuplé de poissons hostiles et d’objets à gagner. A la nuit tombée, vous enfilez votre plus beau tablier pour servir votre loot à la clientèle. Ajoutez à cela des mini-jeux originaux comme des courses d’hippocampes et vous obtenez un mélange des plus fous qui fonctionne à merveille Bref, un bon petit jeu détente à découvrir dès sa sortie avec le PlayStation Plus Extra. Côté durée de vie, comptez au moins 24h pour venir à bout du jeu, et une cinquantaine d'heures au total pour absolument tout terminer.

Un jeu indépendant à succès

La version PS5 de Dave the Diver proposera par ailleurs une expérience sensorielle accrue grâce aux fonctionnalités de la DualSense. « Explorez les profondeurs marines et ressentez de subtiles vibrations lors des différents mini-jeux disponibles ! », promettent ainsi les développeurs sur le blog de PlayStation. Déjà disponible sur Nintendo Switch et PC, Dave the Diver a été un véritable succès critique et commercial. En début d’année, ce premier jeu du PlayStation Plus Extra d’avril 2024 passait la barre symbolique des 3 millions de ventes. Pas mal pour une production de sa trempe.