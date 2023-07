Un premier jeu a été confirmé au PS Plus Extra et Premium d'août 2023. C'est l'une des sorties de la scène indépendant les plus attendues du mois prochain.

Demain sera le grand jour. Sony lèvera le voile sur le nouveau trio de jeux qui sera disponible pour l’ensemble des abonnés PS Plus. En juillet, la firme japonaise avait misé sur une sélection éclectique reposant sur Alan Wake Remastered, Call of Duty Cold War et Endling Extinction if Forever. Il y a de fortes chances pour que le line-up se dévoile à l’avance au travers de ce qui est désormais le leak mensuel habituel. De temps à autre en revanche, Sony aime bien créer la surprise. Et justement, l’éditeur dévoile aujourd’hui le premier jeu du PlayStation Plus Extra et Premium d’août 2023 et c’est un titre très prometteur.

Un premier jeu pour le PlayStation Plus Extra d'août 2023

On connaît d’ores et déjà l’identité du tout premier PS Plus Extra et Premium d’août 2023. Rares sont les fois où Sony lâche le morceau à l’avance si ce n’est quand l’éditeur a mis la main sur une sortie day one des plus intéressantes. Ce fut par exemple le cas pour Stray et Humanity, et le constructeur récidive avec ce qui pourrait être une nouvelle pépite. PlayStation vient en effet de confirmer que Sea of Stars sera disponible dans le PS Plus Extra dès son lancement le 29 août prochain. Pas de jaloux donc, les joueurs PS5 comme Xbox Series pourront profiter de ce RPG mêlant rétro et modernité dès son lancement.

Sea of Stars se présente comme un RPG au tour par tour inspiré des classiques du genre. Le jeu suit l’histoire de deux Enfants du Solstice, combinant les pouvoirs du Soleil et de la Lune afin d'utiliser la magie d'éclipse, la seule à pouvoir repousser les créations monstrueuses du diabolique d’un alchimiste. Le jeu promet des combats en tour par tour basés sur des combos, des boots et des attaques synchronisées, une histoire riche, une liberté d’exploration et tout un tas de mini-jeux. Bref un bon RPG à l’ancienne avec un pixel art du plus bel effet qui pourra être découvert dès sa sortie dans le PlayStation Plus Extra.

Une démo gratuite disponible

L’autre bonne nouvelle, c’est que vous pouvez avoir un avant-goût de ce premier jeu du PS Plus Extra dès maintenant. Une démo est disponible pour tous les joueurs dès maintenant. Elle contient plusieurs zones de la version finale qui ne comprennent pas de spoilers majeurs afin que vous pussiez profiter sereinement de l'histoire lors de son lancement. Elle servira davantage à vous familiariser avec son gameplay, ses mécaniques et ses donjons.

S’il faudra attendre avant de connaître les autres entrées au catalogue du PlayStation Plus Extra & Premium, nous connaissons déjà les sorties du mois d’août. Il faudra compter sur de gros départs, dont les deux premiers remake de Yakuza, Borderlands 3 et The Crew 2.