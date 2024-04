Chaque mois, la même routine. Sony met à disposition trois jeux à récupérer « gratuitement » pour l’ensemble des abonnés, puis ajoute une dizaine de productions au catalogue des formules Extra et Premium, avant qu’elles n’arrivent le mardi suivant. Pour ce mois d’avril 2024, la firme japonaise capitalisera surtout sur plusieurs disponibilités day one : Day the Diver, Tales of Kenzera Zau et enfin Animal Wells, qui arrivera début mai. Cependant, comme toujours, ces nouvelles entrées s’accompagneront également de départs. Voici les jeux qui vont disparaître du PlayStation Plus Extra et Premium d’ici quelques heures.

11 jeux quittent le PlayStation Plus Extra et Premium

Dès ce mardi 16 avril 2024, toujours aux alentours de 11h, les membres du PS Plus Extra et Premium pourront découvrir une dizaine de nouveaux jeux sans frais supplémentaires. Le programme d’avril 2024 mise avant tout sur ses sorties day one, faute de tête d’affiche marquante ou de grosse production. Sony s’est cependant encore assuré qu’il y en ait pour tous les goûts dans sa sélection mensuelle. C’est aussi à cette date que plusieurs jeux quitteront le catalogue du PlayStation Plus Extra. Pas de gros départs à déplorer pour ce mois-ci, les 11 productions sortantes ne seront pas parmi les plus marquantes.

En tête d’affiche, le jeu de baston Soul Calibur 6, qui commence doucement à accuser le poids des années, surtout après de nombreuses nouveautés ces derniers mois dans sa catégorie, comme Mortal Kombat 1, Tekken 8 ou encore Street Fighter 6. On conseille fortement aux amateurs de jeux narratifs et originaux d’essayer Chicken Police - Paint It RED avant sa sortie du catalogue du PlayStation Plus Extra. Dans ce jeu policier, vous incarnez des détectives poulets dans une ville peuplée d'animaux anthropomorphiques. Avec son histoire crue, son style assez unique et son humour absurde, le jeu a su se faire une petite réputation. Comptez un peu moins de 7h pour en voir le bout, ce qui reste jouable pour les retardataires. Et pour le reste ? Voici l’ensemble des jeux qui quitteront le PS Plus Extra le 16 avril 2024 :

Liste des départs du PlayStation Plus Extra

Ghostbusters: The Video Game Remastered (PS4)

Bassmaster Fishing 2022 (PS5, PS4)

Necromunda: Underhive Wars (PS4)

Chicken Police - Paint It RED (PS4)

Soul Calibur 6 (PS4)

Fighting EX Layer (PS4)

R-Type Final 2 (PS4)

Gunvolt Chronicles Luminous Avenger IX (PS4)

Reel Fishing: Road Trip Adventure (PS4)

Everspace (PS4)

Dangerous Golf (PS4)

Liste des entrées du PS Plus Extra d'avril 2024