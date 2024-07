Les jeux PlayStation Plus Extra & Premium de juillet 2024 sont officiels, et c'est un beau programme rien qu'avec la présence de FF7 Crisis Core Reunion et de deux titres No More Heroes. Et une fois n'est pas coutume, les possesseurs de PSVR2 ne sont pas oublié avec l'ajout de Job Simulator dans le PS Plus Premium. Oui, ce n'est de toute première fraîcheur, mais c'est l'intention qui compte ? Une surprise, annoncée tardivement, est également disponible jusqu'à dimanche.

Un essai gratuit du jeu PS5 de l'été dans le PlayStation Plus

Le PlayStation Plus a une belle surprise pour ses abonnés sans distinction. Jusqu'au dimanche 14 juillet, il est possible de tester gratuitement la prochaine exclusivité PS5 : Concord. Un hero shooter multijoueur comparé à Overwatch ou encore aux Gardiens de la Galaxie de Marvel Studios pour son univers. À l'origine, seules les personnes qui précommandaient le jeu avaient accès à la bêta anticipé. Mais la politique a changé brusquement il y a quelques heures. Désormais, cette version d'essai est aussi disponible pour les abonnés PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium.

Une bonne nouvelle, si le jeu est à la hauteur, et c'est là toute la question. Pour le moment, ça part mal sur PC avant même la sortie. La raison est toute simple : il faut avoir un compte PSN et certains utilisateurs ne veulent toujours pas en entendre parler. Dans cette bêta anticipé, vous aurez accès à quatre cartes : Libronde, Aléas aquatiques, Chambre stellaire, Risques électriques, Mines osseuses (uniquement pendant la bêta ouverte). Une cinquième sera ajoutée pour la bêta ouverte du 18 au 21 juillet 2024, qui ne nécessitera pas d'abonnement au PlayStation Plus. Quant aux modes, voici ce qui vous attend :

Chasse aux trophées : collecter des cartes de prime en équipe pour engranger des points et finir avec le score le plus élevé

: collecter des cartes de prime en équipe pour engranger des points et finir avec le score le plus élevé Récupération : un mode où la réapparition est désactivée. Il s'agit d'un transport et de protection de convoi

: un mode où la réapparition est désactivée. Il s'agit d'un transport et de protection de convoi Occupation : impossible également de réapparaitre dans ce qui s'apparente à de la capture de zone. Mais avec un unique emplacement au centre de la carte à prendre d'assaut

: impossible également de réapparaitre dans ce qui s'apparente à de la capture de zone. Mais avec un unique emplacement au centre de la carte à prendre d'assaut Contrôles de zones (uniquement pendant la bêta ouverte) : les joueurs peuvent réapparaître. Il s'agit de la capture de différents points, et il faut en contrôler au moins deux pour que le compteur de points s'active. L'équipe avec le meilleur score gagne