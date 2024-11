Chaque mois, le PlayStation Plus continue de surprendre ses abonnés avec une sélection de jeux, d'activités spéciales et d'avantages exclusifs. Que ce soit par le biais de jeux incontournables, de contenus exclusifs ou d'événements spéciaux, le service reste une référence pour les joueurs PS4 et PS5. Et ce mois-ci, une belle fonctionnalité arrive.

Le PlayStation Plus veut vous gâter pour décembre

En décembre, PlayStation va encore plus loin en proposant une série d’initiatives uniques sur le PlayStation Plus, s’inscrivant dans les festivités du 30e anniversaire de la marque. Parmi les temps forts de ce mois, PlayStation offre à tous les joueurs, abonnés ou non, un weekend de multijoueur en ligne gratuit, du 6 au 8 décembre 2024. Cette initiative permettra de profiter pleinement des modes en ligne des jeux PS4 et PS5 sans nécessiter d’abonnement PS PLUS. Que vous souhaitiez affronter vos amis ou explorer des univers en coopération, c’est l’occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir l’expérience multijoueur. Une simple connexion Internet et un compte PS Network suffisent pour participer.

Les festivités du 30e anniversaire

Ce weekend gratuit s’inscrit dans une série d'événements spéciaux célébrant les 30 ans de la marque. Voici un aperçu des autres activités prévues :

Tournois eSports sur PS5 (6-8 décembre) : compétitions sur des titres majeurs comme Tekken 8, NBA 2K25 ou UFC 5 , avec des prix spécifiques aux jeux à gagner.

: compétitions sur des titres majeurs comme , avec des prix spécifiques aux jeux à gagner. Classiques PlayStation pour les abonnés Premium : dès le 10 décembre, des titres PS2 emblématiques tels que Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves, et Jak and Daxter: The Precursor Legacy rejoindront le catalogue.

: dès le 10 décembre, des titres PS2 emblématiques tels que rejoindront le catalogue. Tirage au sort anniversaire (10-23 décembre) : 30 mois d’abonnement PS Plus Premium offerts à 30 gagnants dans chaque pays participant.

: 30 mois d’abonnement PS Plus Premium offerts à 30 gagnants dans chaque pays participant. Réductions Sony Pictures Core (3-9 décembre) : 30 % de réduction sur une sélection de 100 films via l’application Sony Pictures Core.

: 30 % de réduction sur une sélection de 100 films via l’application Sony Pictures Core. Offre PS Plus et cinéma (10 décembre - 10 janvier) : des crédits cinéma offerts pour tout achat d’un abonnement PlayStation Plus de 12 mois.

PlayStation marque ainsi son anniversaire en grande pompe sur le PlayStation Plus, avec des initiatives pensées pour tous les joueurs. Ce mois de décembre est l’occasion parfaite pour se plonger dans l’univers PlayStation, qu’il s’agisse de jouer en ligne, de découvrir des classiques ou de participer à des compétitions. Les festivités promettent d’être mémorables pour toute la communauté.

Source : PlayStation