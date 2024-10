Alors que le PlayStation Plus a dévoilé son catalogue de jeux d'octobre 2024, deux nouvelles offres de contenu gratuit sont actuellement disponibles pendant un temps limité. Elles concernent deux titres multi particulièrement plébiscités et habitués à ce genre de propositions. Voyons tout cela plus en détail.

Du nouveau contenu gratuit pour les membres PlayStation Plus

Pour compléter les ajouts d'octobre au PlayStation Plus comptant Dead Space Remake, Doki Doki Literature Club Plus et WWE 2K24, les abonnés peuvent donc en ce moment récupérer de nouveaux éléments gratuits exclusifs sur deux shooters multi qui ont la cote. D'un côté, nous avons du nouveau contenu à obtenir sans bourse délier sur Call of Duty Modern Warfare 3/Warzone. PlayStation a mis les petits plats dans les grands à son sujet, avec un trailer mettant en avant ces nouveautés gratuites.

Il est donc question du Pack de Combat de la Saison 6 pour Modern Warfare 3 et Warzone, disponible gratuitement pour une durée limitée sur le PlayStation Plus. Celui-ci propose un skin opérateur pour Lockpick, deux schémas d'armes, un tag et d'autres éléments cosmétiques en jeu, avec pour thème Halloween et une certaine inspiration du côté du film Ça. Une manière comme une autre d'aider les fans de Call of Duty à patienter pour Black Ops 6, en somme.

Un pack similaire sur XDefiant

Le second jeu concerné par une offre de contenu gratuit sur le PlayStation Plus est XDefiant, le shooter free-to-play d'Ubisoft. Il s'agit encore d'un pack exclusif aux membres du service de PlayStation, qui contient là encore des éléments cosmétiques. Celui-ci permet les abonnés à se préparer à la saison 2 du titre. Pour rappel, cette seconde saison sera centrée sur la faction des Ravageurs de Far Cry New Dawn, le spin-off du quatrième opus, et propose le contenu gratuit suivant :

Apparence d'arme rare Cramoisi pour MK20

Apparence d'arme rare Cramoisi pour D50

Skin d'arme Cobalt pour AK47

Apparence d'arme Braise pour M44

Apparence d'arme Morganite pour MDR

Pour l'obtenir, vous devez donc êtes un membre PlayStation Plus, et vous rendre sur la page dédiée au pack sur le PlayStation Store en étant connecté à votre compte. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Acheter » pour le récupérer. Rassurez-vous cependant, son acquisition se fera bien gratuitement.

Sources : PlayStation et PlayStation Store