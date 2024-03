On connaît la routine par cœur maintenant. Chaque mois, les abonnés au PlayStation Plus peuvent récupérer un trio de nouveaux jeux qui laissent ensuite place à d’autres quelques semaines plus tard. Une rotation mensuelle devenue incontournable pour les joueuses et les joueurs PS5 et PS4, mais il arrive souvent qu’ils oublient de les ajouter à leur collection. Voici donc votre rappel mensuel pour les mettre dans votre bibliothèque avant qu’il ne soit trop tard et qu’ils redeviennent payants.

Dernière chance pour les jeux PlayStation Plus de février 2024

A chaque mois, son trio de jeux « gratuits ». C’est une coutume depuis de longues années maintenant, le PlayStation Plus offre mensuellement son petit lot de productions à l’ensemble des abonnés. La qualité varie d’un mois à l’autre, avec presque toujours une tête d’affiche qui se démarque du reste. Sony casse parfois sa routine, que ce soit en proposant plus de cadeaux à ses abonnés, comme pour mars 2024, qui comprendra un pack avec plusieurs DLC de Destiny 2, ou en offrant un titre dès sa sortie. C’était justement le cas le mois dernier avec Foamstars, le Splatoon-like de Square Enix en 4v4 où l’encre laisse place à de la mousse. Les retours sont plutôt bons, sachant que l’éditeur japonais a prévu tout un suivi avec l’arrivée de nouvelles fonctionnalités et des saisons pour pimenter le tout.

Dernière chance également pour les abonnés au PlayStation Plus d'enfiler leurs patins dans Rollerdrome. Sans doute la production la plus appréciée de ce trio, ce jeu d’action et de tir à la 3e personne est sans doute l’un des plus originaux. On le doit à Roll7, les créateurs d’OlliOlli World, qui troquent les décors les plus improbables pour des combats frénétiques, une animation toujours aussi fluide et évidemment des tricks à gogo.

Liste des jeux du PS Plus de février 2024 qui disparaîtront le 5 mars au matin

Les prochains jeux offerts

Enfin, l’ultime jeu à récupérer avec le PlayStation Plus nous plonge dans une Paris transformée où la Révolution française a été réprimée par une armée de robots. Un souls-like honnête, qui a le mérite de proposer un univers original et des combats exigeants. Les trois jeux du PlayStation Plus de février 2024 peuvent encore être récupérés jusqu’à ce mardi 5 mars dans la matinée. Ils seront ensuite remplacés par le quatuor du mois en cours aux alentours de 11h. Pour mémoire, les abonnés pourront ajouter à leur bibliothèque l’excellent Sifu, F1 23, Hello Neighbor 2 et le pack Destiny 2 La Reine Sorcière comprenant tous les contenus sortis jusqu’à cette extension. On rappelle d'ailleurs qu'une fois réclamés, les jeux « gratuits », le resteront aussi longtemps que votre abonnement perdurera.