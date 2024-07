Tous les mois, le PS Plus permet de profiter de contenus exclusifs. Certaines formules donnent même accès à des ludothèques spécifiques. Mais, l'ensemble des abonnés, quelle que soit leur formule, bénéficie d'une sélection de jeux gratuits et accessibles tant que l'abonnement est en cours. Mais, ce mois-ci, une belle surprise survient pour le plus alléchants des titres offerts. L'expérience de jeu s'annonce encore plus riche grâce à ces cadeaux supplémentaires !

Pluie de cadeaux pour ce jeu gratuit du PS Plus

Comment dire non à du contenu offert ? Borderlands 3, actuellement proposé gratuitement parmi les jeux offerts du PS Plus, vous donne de nouveaux skins pour habiller vos personnages. Ce n'est peut-être pas ce qu'il y a des plus utiles, mais on aime ce genre de cadeau qui ajoute encore plus de fun à l'aventure.

Qui plus est, on remarque que Gearbox Software veut vraiment faire plaisir à son public. C'est pourquoi le studio précise que « ces nouveaux looks séduisants sont inspirés des héros préférés des fans », avec des design pensés selon ce qui a été vu dans chaque volet de Borderlands. Les joueurs, et notamment les abonnés du PS Plus, vont se faire plaisir !

"Queen of Hearts" Vault Hunter Head (inspiré de Mad Moxxi)

"Owl Cowl" Vault Hunter Head (inspiré d'Athéna)

"Grandma's Strands" Vault Hunter Head (inspiré de Mémé Flexington)

"Lawbringer Ringer" Vault Hunter Head (inspiré de Mad Moxxi)

"Cabaret Killer" Vault Hunter Skin (inspiré de Mad Moxxi)

"Pallas Malice" Vault Hunter Skin (inspiré d'Athéna)

"Flexington Fab" Vault Hunter Skin (inspiré de Mémé Flexington)

"Sheriff’s Duds" Vault Hunter Skin (inspiré de Mad Moxxi)

"Fran's Frogun" Weapon Trinket (inspiré de Fran)

"Salvadorable" Weapon Trinket (inspiré de Salvador)

"Screamin' Wings" Weapon Trinket (inspiré de Bloodwing)

"Dollar Kills" Weapon Trinket (inspiré d'Octavio)

"Mad Touch" Weapon Skin (inspiré de Mad Moxxi)

"Shooty Call" ECHO Skin (inspiré de Mad Moxxi)

"Siren's Call" ECHO Skin (inspiré de Lilith)