Le PlayStation Plus est l'occasion de profiter chaque mois de nouveaux jeux “offerts”. Quelle que soit votre formule d'abonnement, de l'Essentiel au Premium, vous recevez mensuellement 3-4 nouveaux titres. La sélection ne fait pas toujours l'unanimité, mais il y a généralement au moins une bonne surprise dans le lot. Et, en juillet dernier, un gros jeu à pu faire la joie de toutes celles et tous ceux qui ne l'avaient pas encore testé. Un gros jeu qui vient de fêter ses 5 ans, une belle occasion de profiter de cadeaux in-game.

Un cadeau pour les 5 ans d'un jeu “gratuit” du PlayStation Plus

Vendredi dernier, nous étions le 13 septembre 2024. Une date qui marquait le cinquième anniversaire de Borderlands 3. Alors que le film adapté de la franchise a bidé cet été, difficile d'oublier ce troisième opus vidéoludique de Gearbox Software. Toujours aussi explosif et délirant que les précédents opus, beaucoup on enfin pu le découvrir grâce au PlayStation Plus en juillet dernier grâce aux jeux “gratuits” du mois.

Cette année, Gearbox gâte décidément sa communauté. Après de nombreux cadeaux cet été, le studio en rajoute une couche pour célébrer ses 5 ans du jeu. En attendant Borderlands 4, profitez de de 10 clés offertes à utiliser dans le jeu, 5 dorées et 5 de diamant. Pour les recevoir, rendez-vous sur sur SHiFT et rentrez le code suivant avant le 13 octobre 2024 :

KZCBJ-KW56F-3S5ZK-ZTJBT-Z3H69

Que vous profitiez de Borderlands 3 grâce au PlayStation Plus ou non, vous pouvez évidemment profitez de ce code, et ce quelle que soit votre plateforme. En plus des nouveaux skins inclus dans un des dernières mises à jour , cela vaut aussi pour les précédents codes donnés. Certains sont encore actifs. Alors, si vous ne les avez jamais utilisés, c'est le moment !

Clés en or pour Borderlands 3

9XCBT-WBXFR-5TRWJ-JJJ33-TX53Z

ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36

HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR

ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5

Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6

Skins gratuits pour Borderlands 3

KSWJJ-J6TTJ-FRCF9-X333J-5Z6KJ : Skin de tête "Shrine Saint Head

KSK33-S5T33-XX5FS-R3BTB-WSXRC : Skin de tête "Saurian Skull"

WSCBT-R5BB3-66KX9-F3JBT-ZW3JK : Skin de tête "Pilot Punk"

KZKJB-C5BTT-RXW69-XJ33B-5JRBS : Skin de tête "Super Mecha"

CSW33-HBBJB-R65XH-XJTJ3-CT963 : Skin de tête "Guardian"

KHWTB-3CBJB-6XWFZ-6B3BB-T5CCJ : Skin de tête "Null Value"

CZKTB-6BTJ3-R6KRZ-6B3TT-RX5ZH : Skin de tête "Gray Matter"

CS5JB-CTTBB-FFWXZ-FJ3BT-TC6R3 : Skin de tête "Daemon"

KZKBB-5HZ9S-CFKR9-RJ3T3-JBTK6 : Skin de tête "Arachnoir"

K95BT-B99H9-CX5XH-RTJB3-C6SJX : Skin de tête "Skagwave"

CZ5JT-HFH99-KXKRZ-6BTJJ-BS5WB : Skin de tête "Saurian Synth"

: Skin de tête "Saurian Synth" WZK3T-XXZHH-KFK6H-6J33T-S959T : Skin de tête "Ratch Ratch Rider"