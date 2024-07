Avis à tous les membres du PlayStation Plus. Il est possible de récupérer plein de cadeaux légendaires pour le plus gros jeu gratuit du mois de juillet.

En juillet, l’ensemble des abonnés PlayStation Plus peut réclamer trois nouveaux jeux « gratuits ». Un trio composé donc de l’excellent Among Us, parfait pour des parties en coop, NHL 24 pour les amateurs de hockey, et enfin Borderlands 3, la véritable tête d’affiche du mois. De nombreux joueurs retournent actuellement dans Pandore pour la sauver du joug de jumeaux influenceurs insupportables. Pour les aider dans leur mission, Gearbox leur propose régulièrement de récupérer des cadeaux forts utiles grâce à des codes comprenant parfois des contenus gratuits. Voici tous ceux que vous pouvez récupérer à ce jour.

Plein de cadeaux pour l'un des jeux PlayStation Plus du mois

Dans Borderlands, le loot c’est la vie. Les armes grises deviennent rapidement d’un ennui mortel et les joueurs ont vite fait de partir à la recherche de butin plus reluisant jusqu’à trouver les fameuses armes légendaires. Si vous venez de commencer l’aventure maintenant qu’il est offert au PlayStation Plus et que vous voulez des pétoires dorées d’emblée, vous êtes à la bonne adresse. Comme dans les épisodes précédents, Borderlands 3 permet de se servir dans un coffre contenant du loot légendaire, et ce même le début du jeu. Seul moyen de l’ouvrir : entrer des fameux codes Shift, distribués régulièrement par l’éditeur, sur le site dédié. Certains d’entre eux permettent également d’obtenir du contenu gratuit. Vous trouverez ci-dessous tous les codes Shift actifs et la marche à suivre pour les valider avec votre jeu PlayStation Plus du mois.

Codes de clés en or disponibles

96RBT-ZTC33-T3T33-JT3BT-9BHZJ : 3 clés dorées (valable jusqu’au 24 juillet)

: 3 clés dorées (valable jusqu’au 24 juillet) SFX3J-R3W3B-TBTB3-TBJBJ-C5BTR : 3 clés dorées

: 3 clés dorées HRRJT-XSTJB-J3TT3-3TT33-RZB93 : 3 clés dorées

: 3 clés dorées 4C10S-8HKD3-H5HKS-3S6S2-S5S9H : 3 clés dorées

: 3 clés dorées ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H : 3 clés dorées

: 3 clés dorées 9XCBT-WBXFR-5TRWJ-JJJ33-TX53Z : 1 clé dorée (code permanent)

: 1 clé dorée (code permanent) ZFKJ3-TT6FF-KTFKT-T3JJT-JWX36 : 1 clé dorée (code permanent)

: 1 clé dorée (code permanent) HXKBT-XJ6FR-WBRKJ-J3TTB-RSBHR : 1 clé dorée (code permanent)

: 1 clé dorée (code permanent) ZRWBJ-ST6XR-CBFKT-JT3J3-FRXJ5 : 1 clé dorée (code permanent)

: 1 clé dorée (code permanent) Z65B3-JCXX6-5JXW3-3B33J-9SWT6 : 1 clé dorée (code permanent)

Codes de contenus gratuits

KSWJJ-J6TTJ-FRCF9-X333J-5Z6KJ : Skin de tête "Shrine Saint Head

: Skin de tête "Shrine Saint Head KSK33-S5T33-XX5FS-R3BTB-WSXRC : Skin de tête "Saurian Skull"

: Skin de tête "Saurian Skull" WSCBT-R5BB3-66KX9-F3JBT-ZW3JK : Skin de tête "Pilot Punk"

: Skin de tête "Pilot Punk" KZKJB-C5BTT-RXW69-XJ33B-5JRBS : Skin de tête "Super Mecha"

: Skin de tête "Super Mecha" CSW33-HBBJB-R65XH-XJTJ3-CT963 : Skin de tête "Guardian"

: Skin de tête "Guardian" KHWTB-3CBJB-6XWFZ-6B3BB-T5CCJ : Skin de tête "Null Value"

: Skin de tête "Null Value" CZKTB-6BTJ3-R6KRZ-6B3TT-RX5ZH : Skin de tête "Gray Matter"

: Skin de tête "Gray Matter" CS5JB-CTTBB-FFWXZ-FJ3BT-TC6R3 : Skin de tête "Daemon"

: Skin de tête "Daemon" KZKBB-5HZ9S-CFKR9-RJ3T3-JBTK6 : Skin de tête "Arachnoir"

Skin de tête "Arachnoir" K95BT-B99H9-CX5XH-RTJB3-C6SJX : Skin de tête "Skagwave"

: Skin de tête "Skagwave" CZ5JT-HFH99-KXKRZ-6BTJJ-BS5WB : Skin de tête "Saurian Synth"

: Skin de tête "Saurian Synth" WZK3T-XXZHH-KFK6H-6J33T-S959T : Skin de tête "Ratch Ratch Rider"

Envie d’obtenir ces récompenses pour votre jeu PlayStation Plus du mois ? Rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur le site officiel Shift. Veillez cependant à bien choisir la plateforme sur laquelle vous jouez à Borderlands 3 afin d’obtenir vos récompenses sur votre version PS5 ou PS4 du jeu. Voici en détail la marche à suivre :