PlayStation est réputé pour la qualité de ses exclusivités créées par les studios first-party, mais également pour des deals conclus avec des éditeurs ou studios externes pour sécuriser des jeux qui ne sortent pas ailleurs. Ce cas précis est ce qu'on appelle une relation second-party à l'image de celle entre Quantic Dream et Sony Interactive Entertainment qui a donné naissance à Heavy Rain, Beyond Two Souls et Detroit Become Human. Après la sortie de ce dernier, les deux sociétés ont pris des routes séparées, mais le studio français a pu récupérer sa licence et sortir Detroit Become Human sur PC via Steam et Epic Games Store en auto-édition.

Une exclusivité unique échappe à PlayStation

C'est sûrement la plus grosse surprise de la semaine, mais Death Stranding Director's Cut est sorti sur Xbox Series X|S en shadow drop dans le plus grand des calmes pour le cinquième anniversaire du jeu. « Je suis heureux d'annoncer que Death Stranding Director's Cut sera livré aux joueurs Xbox. J'aimerais remercier tous les fans qui sont restés connectés avec nous, ainsi que tous les membres de la communauté Xbox qui ont attendu patiemment. Kojima Productions continuera de connecter en plus en plus de joueurs entre eux à travers le monde » a déclaré Hideo Kojima.

À la base, Death Stranding est le fruit d'une étroite collaboration entre Kojima Production et PlayStation, ce qui a donné lieu à une exclusivité très particulière. En plus d'avoir été lancé seulement sur PS4 en 2019, le titre tourne à l'aide du Decima Engine, qui est le moteur de Guerrilla Games utilisé pour Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn ou même Killzone Shadow Fall. PlayStation perd donc l'une de ses meilleures exclusivités et l'une des plus atypiques, mais qu'en partie. En effet pour le moment, le constructeur sortira en exclu Death Stranding 2 sur PS5.

Si PlayStation perd cette exclusivité, c'est aussi parce que désormais, la licence n'appartient plus à Sony Interactive Entertainment mais à Kojima Productions. On ne sait pas s'il y avait une clause de cession de prévu depuis le départ, ou si la firme japonaise a revendu l'IP au studio d'Hideo Kojima, mais il y a donc un changement de propriétaire.

Source : automaton-media.