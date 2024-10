L'échec de Concord a malheureusement débouché sur la fermeture de Firewalk Studios. Après avoir annoncé la mise hors ligne du jeu, et sous-entendu brièvement qu'il pourrait revenir, Sony Interactive Entertainment a finalement interrompu sa collaboration avec cette équipe. Quoiqu'on pense du titre, ce sont donc 172 employés qui perdent leur travail suite à cette fermeture, même si la firme a déclaré faire le nécessaire pour recaser une partie d'entre eux au sein des autres studios PlayStation. Faut-il s'attendre à ce que le constructeur devienne beaucoup plus frileux sur ses projets à l'avenir, et donc à voir moins de nouvelles licences après l'échec historique de Concord ?

PlayStation est-il prêt à prendre d'autres risques ?

Avec Concord, PlayStation a voulu croquer sa part du gâteau de l'univers des jeux multijoueur, et surtout commencer à développer réellement une stratégie autour des GaaS (Game a Service). Des débuts pour le moins catastrophiques puisque Concord a été mis à mort moins de deux semaines après sa sortie. Un arrêt prématuré qui témoigne des ventes visiblement très basses et du désintérêt porté par les joueuses et joueurs avant même le lancement. Pourtant, en soi, le jeu n'était pas mauvais, mais comme l'a déclaré le PDG de PlayStation, tout n'était pas au niveau.

« Certains aspects de Concord étaient exceptionnels, mais d'autres n'ont pas rencontré l'adhésion d'un nombre suffisant de joueurs, et c'est pourquoi nous avons mis hors ligne le jeu ». Bon, on n'ira pas non plus jusqu'à dire que certains aspects étaient « exceptionnels », mais il n'a pas tort sur le fait que tout n'était pas à jeter. Après cette fermeture, celle de London Studio et de Japan Studio, on peut s'interroger sur la stratégie de PlayStation à court, moyen et long terme. Est-ce que le constructeur veillera encore à prendre des risques et à lancer des nouvelles licences, ou plutôt continuer les itérations de AAA qui cartonnent déjà comme la franchise Horizon ou des gros noms comme Marvel's Wolverine ?

Ce sera encore un mélange des deux si l'on en croit le discours du PDG de PlayStation, Hermen Hulst (ex-Guerrilla Games), qui insiste néanmoins sur l'importance d'être rentable. « Je crois aux avantages de l'expérimentation créative et au développement de nouvelles licences. Cependant, une croissance grâce à des résultats financiers durables est cruciale, en particulier dans un environnement économique difficile » a indiqué l'un des patrons de PlayStation dans un communiqué de presse. Une déclaration rassurante après la mauvaise nouvelle de la fermeture de Firewalk Studios, mais il faudra juger sur pièces.

RIP Concord

Source : Sony Interactive Entertainment.