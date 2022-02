Parce que l'heure tourne et que nous sommes déjà au mois de février, Sony ne perd pas les bonnes habitudes, et dévoile les nouveaux jeux qui intègreront dès aujourd'hui l'abonnement PlayStation Now,

À chaque début de mois, Sony enrichit le catalogue de son service de jeux en streaming (et téléchargement) accessibles depuis votre PC, votre PlayStation 4 ou votre Playstation 5, via le désormais célèbre PS Now.

La résistance de l'increvable série Grand Theft Auto se vérifie une nouvelle fois, puisqu'après GTA au mois de décembre, le PlayStation Now profite de l'arrivée de l'épisode Vice City, toujours dans sa version Definitive Edition. Pour une fois, il n'y aura aucun Final Fantasy à se mettre sous la dent, Sony ayant préféré proposer une sélection qui fait la part belle à la simulation, l'aventure et la réflexion. De quoi satisfaire tout le monde ?

LES JEUX PS NOW DU MOIS DE FÉVRIER 2022

Tous ces titres aux genres variés seront ainsi disponibles dès aujourd'hui, le 1er février. En voilà une bonne nouvelle.

Rappelons que le PlayStation Now est accessible avec un abonnement mensuel de 9,99 euros, de 24,99 euros pour trois mois ou de 59,99€ pour une année. Il est possible de l'essayer gratuitement et d'accéder à sa ludothèque en illimité pendant 7 jours.