Un nouveau jeu PS5 et PS4 se dévoile avec un trailer qui permet d'admirer la direction artistique. Un soft produit par le studio de l'action-RPG Genshin Impact.

Les consoles PlayStation vont recevoir un nouveau jeu gratuit dans les semaines à venir, mais d'ici là, le titre annonce sa date de sortie sur les autres supports.

Honkai Star Rail annoncé sur consoles PlayStation

Le succès planétaire Genshin Impact, ça vous parle ? Un action-RPG que l'on doit au studio chinois MiHoYo qui s'est rapidement installé dans le paysage vidéoludique. Les développeurs le soutiendront aussi longtemps que possible, mais à côté de ça, ils ont planché sur un nouveau jeu Honkai Star Rail. Un épisode qui succède à Honkai Academy 2

et Honkai Impact 3rd prévu sur consoles PlayStation, mobiles et PC.

Comme Genshin Impact, il s'agit d'un action-RPG free to play avec un cel shading très agréable à l'œil si l'on se fie à la bande-annonce ci-dessous. L'histoire d'Honkai Star Rail suivra le voyage d'un héros ou d'une héroïne, à bord de l'Astral Express, pour découvrir les merveilles de cet univers à explorer et lever le voie sur ses mystères.

Honkai : Star Rail vous propose un monde qui n’attend que d’être découvert, où des éléments de mythologie se mêlent à une histoire de science-fiction. Il existe dans la galaxie des êtres nommés « Aiôns », des incarnations des principes universels qui peuvent se mouvoir à leur guise à travers les mondes, guidés par leur Primum Mobile. Ce sont des dieux dotés de prodigieux pouvoirs ! Les « Aiôns » qui parcourent les mondes prônent leurs croyances, ce qui explique la grande variété de civilisations qui se développent dans chaque recoin de cet univers. Toutefois, parmi eux sévit l’Aiôn de la Destruction. Celui-ci estime que l’univers n’est qu’une façade illusoire et la civilisation rien de moins qu’un véritable cancer. Il sème les graines de la dévastation qu’on appelle les « Stellarons » à travers la galaxie, afin de produire des changements massifs sur les écosystèmes. En tant que protagoniste, vous vous retrouvez au début de cette histoire avec un Stellaron implanté en vous. . Via PlayStation Blog.

Honkai Star Rail opte pour des combats au tour par tour qui sont « redoutables à maîtriser » :

Par ailleurs, notre système de combat en tour par tour est facile à prendre en main, mais redoutable à maîtriser ; il est donc parfait pour mettre à l’épreuve vos capacités à créer des équipes et vous préparer au combat. Si vous parvenez à exploiter avec stratégie les capacités de chaque personnages, tous pourront briller à leur manière et atteindre leur plein potentiel pour vous aider dans votre mission. Via PS Blog.

Durant cette épopée de science-fiction, on croisera le chemin d'autres compagnons. Des alliés qui, avec leurs compétences, pourraient être bien utiles à notre mission. Le studio miHoYo a confirmé qu'Honkai Star Rail sera disponible sur iOS, Android et PC (Steam, Epic Games Store), le 26 avril 2023. Toutefois sur les consoles PlayStation (PS5, PS4), pas de date ou de fenêtre de sortie.