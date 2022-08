Alors que la mise à mort de la PS4 est plus ou moins actée, PlayStation prend une nouvelle décision. Les chiffres de vente ne seront plus publiés, ce qui fait que la console ne sera pas la machine la plus vendue du constructeur. Même Nintendo va passer devant !

PlayStation vs Nintendo : Fight !

Sur le terrain des consoles les plus vendues de tous les temps, on a systématiquement deux constructeurs qui se renvoient la balle : PlayStation et Nintendo. Et malheureusement pour Sony, il va devoir céder sa place cette fois.

Désormais, Sony ne fournira plus les ventes de PS4 et les compteurs sont donc arrêtés. Au 31 mars 2022, la PlayStation 4 s'est écoulée à environ 117,2 millions d'unités. Un immense succès qui la place dans le top 4 des consoles les plus populaires, mais pas suffisamment pour atteindre les 155+ millions de la PS2. La Nintendo Switch étant à 111,08 millions de consoles vendues, elle passera devant la PS4 sans trop forcer normalement.

La PlayStation 2 mise de côté, il n'y a que les Nintendo DS et Game Boy / Game Boy Color qui ont réussi à se démarquer véritablement.

Top 10 des consoles les plus vendues de tous les temps