Après les mises à jour système PlayStation 5 et PS4, l'accès au jeu en ligne est indisponible. Sony est sur le coup mais plus titres sont inaccessibles (GT7, GTA Online...)

Les consoles PS5 et PS4 ont été mises à jour il y a quelques heures, et il faut croire que ces firmwares ont eu une conséquence inattendue. Le PlayStation Network connaît des turbulences et les joueurs rapportent qu'ils n'ont plus accès à la partie jeu en ligne.

Le PSN est HS

Depuis peu, des joueurs remontent en effet une indisponibilité du PlayStation Network, confirmé sur le site permettant de voir l'état du service. Ce portail précise que "certains services rencontrent des difficultés", ce qui inclut le PSN.

Que ce soit sur PS5 ou PS4, des utilisateurs se plaignent de ne pas pouvoir jouer en ligne sur FIFA 22, Destiny 2 ou The Elder Scrolls Online. Nos confrères de VGC, eux, corroborent et signalent l'impossibilité de profiter des fonctionnalités multijoueur de Gran Turismo 7 ou Street Fighter 5. Pour FIFA, certains peuvent naviguer dans les menus en ligne, mais pas lancer un match.

Les équipes de Sony Interactive Entertainment cherchent la cause de la panne :

Bonjour ! Merci de nous avoir contactés. Nous sommes au courant que certains joueurs rencontrent des problèmes avec la fonctionnalité jeu en ligne, nous enquêtons immédiatement sur le souci.

Panne du PlayStation Network : le PS Now et le Store touchés

Le PlayStation Network n'est pas le seul service hors service. Le PS Now / Store et la catégorie "Jeux et réseaux sociaux" sont indisponibles. En revanche, la gestion du compte, le PlayStation Video et Direct sont en ok. Pour l'heure, on ne connaît pas la ou les raison(s) de ces perturbations, ni la firme japonaise parviendra à tout régler dans la journée.

Dans les retours des joueurs, certains affirment que leur abonnement au PlayStation Plus n'est plus reconnu.

