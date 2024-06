Depuis deux ans maintenant Sony permet aux joueuses et aux joueurs PS5 de « gagner de l’argent » grâce à son programme de fidélité. Le principe est plutôt simple, chaque mois de nouvelles campagnes sont lancées et permettent de gagner des points à échanger contre des jeux ou des bons d’achat sur le PS Store ou pour le PlayStation Plus. Cela va de l’achat de titres spécifiques, à jouer aux productions offertes via le PS Plus ou même remporter des trophées spécifiques. En prime, quelques bonus numériques pouvaient être gagnés en guise d’objets de collection pour immortaliser leurs exploits. Un programme qui a trouvé grâce aux yeux de nombreux joueurs, mais toutes les bonnes choses ont une fin, aussi prématurée soit-elle.

Clap de fin pour le PlayStation Stars

C’est une affaire qui dure depuis deux semaines maintenant. Quelques jours après avoir ajouté l’exclusivité Stellar Blade aux jeux pouvant être remportés grâce au PS Stars, le programme de fidélité était soudainement devenu indisponible. L’icône mobile de l’application, indispensable pour avoir accès au détail de son compte, avait disparu, quand certains n’obtenaient plus les points qui leur étaient dus. Les joueurs ne parvenaient pas à obtenir de réponse de Sony malgré les nombreuses plaintes. Le couperet est tombé aujourd’hui. Le PlayStation Stars tirera sa révérence dès le 31 décembre 2024 après deux petites années de service.

Une annonce faite en catimini sur le site Sony Rewards, où le constructeur explique donc que passé cette date, le programme de fidélité et tous les points accumulés disparaîtront à jamais. Il ne sera plus possible d’accéder à son compte dédié ni de réclamer des bons, jeux et autres cadeaux disponibles. « Veillez à récupérer tous les codes numériques non utilisés que vous avez gagnés ou échangés dans la section “Activité” sous la section “Mon compte” du site web ou de l'application mobile », précise-t-il sur cette même page. Naturellement, la section dédiée ne sera pas plus disponible via application mobile à la fin de l’année, si tant est qu'elle revienne en ligne.

Sony n’accepte désormais plus aucun nouveau membre pour le PS Stars, mais ironie du sort, de nouvelles récompenses sont disponibles dans la foulée de cette annonce. On y retrouve des pins digitaux à l’effigie de Joel de The Last of Us, Clank de Ratchet & Clank, Sweet Tooth de Twisted Metal et le Voyageur de Journey. Sony n’ayant pas répondu aux réclamations des joueurs, nous ne savons toujours pas si ceux pour qui les points n’ont pas été correctement comptabilisés obtiendront réparation ou non.