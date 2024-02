Au mois de janvier 2024, ce fut une véritable et triste hécatombe dans le milieu du jeu vidéo. Avec des licenciements chez Amazon, Twitch, Unity ou encore Discord. Pour ne rien arranger, quelque temps après, ce sont littéralement 1900 emplois qui ont été supprimés chez Xbox. Histoire d'apporter un ultime coup de massue au marché, cette fois, c'est PlayStation qui licencie et s'exprime officiellement sur le sujet à toute sa communauté. On vous prévient, ce n'est pas spécialement bon pour le moral.

PlayStation licencie en masse

Voici une annonce marquante pour la communauté PlayStation : Jim Ryan, président et directeur général de Sony Interactive Entertainment, a communiqué une nouvelle difficile concernant l'avenir de l'entreprise. SIE a pris la décision douloureuse de réduire son effectif global d'environ 8 %, ce qui représente tout de même près de 900 personnes. C'est tout simplement terrible.

Cette réduction touche des employés à travers le monde, y compris dans les studios de l'entreprise, soulignant l'ampleur du désastre. Cette décision reflète les changements significatifs au sein de l'industrie. Et la nécessité (visiblement) pour Sony de se préparer pour l'avenir. Notamment pour répondre aux attentes des développeurs. Mais aussi des joueurs.

Dans un email adressé à l'entreprise, Jim Ryan a partagé plus de contexte sur la restructuration. Indiquant que ces décisions difficiles ont été motivées par les évolutions du paysage économique. Mais aussi les changements dans le développement, la distribution et le lancement des produits, et la nécessité de rendre l'organisation prête pour un avenir incertain... En bref, les paroles habituelles qui plongent dans une situation dramatique de nombreuses personnes.

Un moment très difficile pour les employés

Cette réduction de personnel affectera les employés dans toutes les régions du monde, incluant les Amériques, l'EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le Japon et l'APAC (Asie-Pacifique). Plusieurs PlayStation Studios seront touchés par ces changements, notamment :

La fermeture complète du PlayStation Studios’ London Studio qui travaillait sur la VR

Des réductions au sein du studio Firesprite (Horizon Call of the Mountain)

Des réductions dans diverses fonctions à travers SIE au Royaume-Uni.

D'après le journaliste Jason Schreier, cela va même encore plus loin puisque les licenciements toucheront notamment Insomniac (Marvel's Spider-Man 2), Naughty Dog (The Last of Us) et Guerrilla (Horizon), trois des filiales les plus prospères de PlayStation. Comme quoi, personne ne semble à l'abri

Rappelons tout de même que lors du hack d'Insomniac survenu en décembre dernier, on avait pu apprendre que Sony avait exercé des pressions sur Insomniac Games pour qu'il réduise ses coûts en procédant à des licenciements. Il était également révélé que cela était lié à une inquiétude de la part de Sony concernant la hausse des coûts de développement... Il n'y a pas de fumée sans feu.