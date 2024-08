Un studio pourtant très apprécié chez PlayStation vient de prendre une décision radicale avec des licenciements. Et il y a déjà une grosse polémique sur le sujet.

Bungie, le studio renommé pour des titres phares comme Halo et Destiny, traverse une période de restructuration majeure depuis le rachat par Sony/PlayStation. Confronté à des défis financiers et à des changements dans l'industrie, le studio a du prendre une décision radicale. Et cela fait en fait déjà polémique quand on commence à recouper l'ensemble des informations sur le sujet.

Une décision difficile

Ainsi, le 1er août 2024, Pete Parsons, PDG de Bungie, a annoncé des mesures difficiles via un communiqué interne. En raison de l'augmentation des coûts de développement et des conditions économiques défavorables, Bungie a pris la décision de réduire ses effectifs d'environ 17%, ce qui représente 220 postes. Cette décision affectera tous les niveaux de l'entreprise, y compris les rôles exécutifs et de direction.

Selon Parsons, "C'est un jour difficile et douloureux, surtout pour nos collègues qui nous quittent. Ils ont tous apporté des contributions importantes et précieuses à Bungie." Pour atténuer l'impact de ces licenciements, Bungie offrira des packages de départ généreux comprenant des indemnités de départ, des bonus et une couverture santé.

Intégration avec Sony/PlayStation

Parallèlement à ces réductions, Bungie s'engage à renforcer son intégration avec Sony Interactive Entertainment. Environ 155 employés seront transférés vers SIE au cours des prochains mois. Cette intégration vise à optimiser l'utilisation des talents et des ressources entre les deux entités. "SIE a travaillé sans relâche avec nous pour identifier des rôles pour le plus grand nombre possible de nos employés, ce qui nous permet de conserver une grande partie de nos talents", a déclaré Parsons.

En outre, Bungie collabore avec PlayStation Studios pour créer un nouveau studio. Ce projet découle d'une initiative d'incubation interne, visant à développer un jeu d'action dans un univers de science-fiction inédit. Ce spin-off permettra à l'équipe dédiée de se concentrer sur ce projet prometteur tout en bénéficiant du soutien de PlayStation Studios.

PDG de Bungie, Pete Parsons.

Une grosse polémique en route

Les décisions de Bungie sont en grande partie dues à une ambition initiale trop élevée. Le studio avait pour objectif de développer plusieurs grandes franchises mondiales, mais cette stratégie a étiré ses ressources trop finement. De plus, des rapports ont révélé que Pete Parsons, après l'acquisition de Bungie par Sony pour 3,6 milliards de dollars en 2022, a dépensé plus de 2,3 millions de dollars en voitures de luxe. Cette dépense, perçue comme inconsidérée en période de licenciements massifs, a suscité des appels à sa démission de la part de certains membres de la communauté et des employés. Parsons a temporairement verrouillé son compte Twitter suite à ces critiques croissantes.

