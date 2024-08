PlayStation est décidément un constructeur très productif, et on apprend maintenant la création d'un nouveau jeu, avec notamment une figure emblématique du milieu au sein du projet.

Le monde du jeu vidéo est fait de départs et d'arrivées. Il arrive fréquemment de voir des figures emblématiques former leurs propres studios après de longues années sur certaines licences ou en travaillant pour certains constructeurs. C'est cette fois le cas avec un ancien de Call of Duty qui rejoint un nouveau studio PlayStation.

Un nouveau studio chez PlayStation

Jason Blundell, ancien producteur exécutif de Call of Duty: Black Ops, a pris les rênes d'un nouveau studio chez Sony pour développer un tout nouveau jeu en collaboration avec Bungie. Cette information a été révélée par des sources proches du projet. Indiquant que ce jeu serait un titre d'action se déroulant dans un tout nouvel univers de science-fiction.

Selon les rumeurs, ce nouveau studio a été créé au sein de Sony spécifiquement pour travailler sur ce projet. Qui était déjà en développement par Bungie avant l'arrivée de Blundell. Le jeu, qui ne ferait partie ni de l'univers de Destiny ni de celui de Marathon, est décrit comme une aventure d'action dans un univers science-fantasy inédit.

Jason Blundell a travaillé sur Call of Duty Black Ops. Un épisode emblématique de la sage CoD.

Une nouvelle étape

Jason Blundell est une figure bien connue dans l'industrie du jeu vidéo. Ayant passé plus de dix ans chez Treyarch à travailler sur la franchise Call of Duty. Après avoir quitté Treyarch en 2020, il a cofondé Deviation Games. Un studio qui collaborait avec PlayStation Studios sur un autre projet avant de fermer en mars 2024. En raison de licenciements. Blundell avait quitté Deviation en septembre 2022.

Ce projet avec Bungie marque une nouvelle étape pour Blundell. Qui semble s'orienter vers des projets plus innovants après son départ de Deviation Games. La nature de ce projet reste encore mystérieuse. Mais les attentes sont déjà élevées compte tenu des antécédents des deux entités. De votre côté, qu'attendez-vous spécifiquement de ce projet ? Qu'aimeriez-vous voir ?

Source : Twitter