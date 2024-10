Si PlayStation rencontre de nombreux succès avec ses jeux, il arrive parfois que le constructeur trébuche. Et même si la firme japonaise est en excellente santé, on assiste ici aussi à des licenciements voire des fermetures complètes de studios. Après le très bon jeu PSVR Blood & Truth, l'équipe responsable a été touchée par ces renvois et n'existe plus à l'heure d'écrire ces lignes. Après l'un de ses plus gros échecs, PlayStation prend une nouvelle décision radicale.

Un nouveau studio PlayStation ferme ses portes

PlayStation a connu de (très) beaux succès en 2024 avec Helldivers 2, FF7 Rebirth ou Astro Bot. Mais vous avez sûrement entendu parler du jeu multijoueur Concord sorti cet été sur PS5 et PC. Un titre qui aurait dû donner une impulsion à la stratégie GaaS (Game as a Service) de Sony Interactive Entertainment. Sauf que contrairement aux dernières productions solo du constructeur, ça a été un flop retentissant au point où le jeu est mort moins de deux semaines après son lancement. D'après des estimations, 25 000 exemplaires auraient été vendus sur PlayStation 5 et PC. Un échec cuisant alors que Sony aurait investi au minimum 200 millions de dollars pour que Concord voit le jour.

Si certains ont cru à un retour en free to play de Concord, ce ne sera pas du tout le cas. Après examen de la situation, PlayStation a décidé de fermer totalement Firewalk Studios. « Certains aspects de Concord étaient exceptionnels, mais d'autres n'ont pas rencontré l'adhésion d'un nombre suffisant de joueurs, et c'est pourquoi nous avons mis hors ligne le jeu. Ces derniers mois, nous avons passé beaucoup de temps à explorer toutes nos options. Après mûre réflexion, nous avons décidé que la meilleure option était de mettre fin de façon définitive au jeu et de fermer le studio. Je tiens à remercier tous les membres de Firewalk pour leur savoir-faire, leur esprit créatif et leur engagement » a déclaré Hermen Hulst, PDG de PlayStation.

Firewalk Studios n'aura donc pas le droit à une seconde chance. Suite à cette fermeture, 172 employés vont malheureusement perdre leur travail. Dans son communiqué, le PDG de PlayStation a cependant indiqué que certains pourraient rebondir ailleurs au sein de Sony Interactive Entertainment. « Firewalk comptaient de nombreux talents et nous nous efforcerons de replacer certaines des personnes touchées au sein de notre communauté de studios dans la mesure du possible ».

Source : Sony Interactive Entertainment.