Cette fois il ne s'agit pas de Microsoft qui est accusé de pratiques anticoncurrentielles (dans le cadre du rachat de l'éditeur Activision Blizzard) mais bel et bien Sony. Plus précisément un pays membre de l'Union Européenne est en train de se pencher sur le cas de PlayStation. De quoi déstabiliser le constructeur ?

PlayStation et la justice

Pour faire simple, le Conseil roumain de la concurrence (RCC) a ouvert une enquête antitrust contre Sony pour avoir restreint la vente de jeux numériques PlayStation à son PS Store . Ce n'est pas la première fois que Sony fait l'objet d'une enquête pour ce type de pratique. En effet, l'entreprise avait déjà fait face à des poursuites similaire aux États-Unis l'année dernière pour les mêmes raisons, dont l'une a d'ailleurs été rejetée. Sony avait nié en bloc les pratiques et avait demandé à la justice californienne de rejeter le procès. Cette motion avait été acceptée sans condition.

Comme le mentionne l'utilisateur du forum bien connu ResetEra Idas, le RCC, organe du gouvernement Roumain affirme que Sony a peut-être enfreint les lois roumaines sur la concurrence en forçant les joueurs à acheter des jeux numériques via le PS Store, unique solution pour les consomateurs. Cerise sur le gâteau, l'autorité estime que Sony a peut-être abusé de sa position dominante sur le marché des consoles en interdisant la vente de jeux via des distributeurs concurrents. Pas mal non ?

La Roumanie se penche sur le cas Sony

Le fameux RCC affirme que Sony a réduit les options d'achat pour les joueurs, ce qui lui permet de facturer des prix élevés pour les jeux. C'est sûr que à l'image d'Apple, quand tout reste en interne sur un même magasin, le propriétaire peut appliquer les tarifs qu'il veut sans concurrence aucune. Sauf que ça ne semble pas passer en Roumanie. Notons d'ailleurs que Sony/PlayStation est le seul fabricant de consoles qui n'autorise pas la vente de codes de jeux numériques via des tiers. Actuellement la Roumanie est en train d'effectuer des inspections dans les bureaux européens de Sony pour trouver plus de preuves sur le sujet. Reste à voir maintenant ce qu'il va ressortir de tout ceci, on image mal PlayStation devoir payer quelque chose d'autant que cela ne semble pas poser de problèmes ailleurs en Europe.

Que pensez-vous de cette révélation sur la Roumanie et Sony ? Pensez-vous de votre coté que le constructeur a des pratiques anticoncurrentielles ?