En ce moment, les rumeurs vont bon train du côté de PlayStation. Un événement de taille serait en train de se préparer dans l'ombre. Au programme, un certain nombre d'annonces qui se font attendre au tournant par la communauté. Et de toute évidence, les rumeurs et les leaks ne veulent pas en rester là. On vient d'apprendre qu'une exclusivité PS va refaire une apparition, et cette fois, elle viendra nous présenter son gameplay. Vous l'avez peut-être oubliée, mais elle est prometteuse.

Une exclusivité PlayStation bientôt de retour ? C'est probable

Pour vous remettre dans le contexte, la rumeur voudrait qu'un State of Play se tienne dans peu de temps. On en entend parler depuis quelques semaines, et vu le bruit que ça fait, on se demande s'il n'y a pas un fond de vérité. L'idée pour Sony serait de mettre en avant les futures exclusivités de la PlayStation 5, mais également des jeux de ses partenaires. En soi, c'est plutôt cohérent, et la firme a pris l'habitude de mettre en place cet événement fin février. Du coup, pourquoi briser la tradition maintenant ? D'autant plus que selon l’insider Shpeshal_Nick, ça aura carrément lieu aux alentours du 31 janvier 2024.

Quoi qu'il en soit, on a cru comprendre que Concord allait revenir sur le devant de la scène. Ce dernier ferait partie des exclusivités PS5 qui seront montrées à ce mystérieux State of Play. Pour les retardataires, ce jeu a été introduit au cours du PlayStation Showcase de mai 2023. C'est un FPS multijoueur développé par Firewalk Studios qui sortira sur PS5 et PC en 2024, sans plus de précision. L'année dernière, on a seulement eu droit à un teaser qui n'a pas révélé grand-chose. On est donc un peu resté sur notre faim, mais le gameplay va probablement être révélé au grand jour durant l'événement.

Cette information, on la doit au datamineur Billbil-Kun. Vous avez sûrement entendu parler de lui, puisqu'il est derrière le leak sur Death Stranding 2 - On The Beach (selon notre homme, c'est le nom complet) et sur Until Dawn sur PlayStation 5 et PC. Il nous explique qu'une annonce va avoir lieu, avec du gameplay et une présentation des personnages. Au passage, l'univers s'inspirerait fortement de celui des Gardiens de la Galaxie, ce qui colle déjà avec le premier trailer qu'on a vu. Etant donné que le State of Play est au centre de toutes les rumeurs, c'est à ce moment-là que Concord pointerait le bout de son nez.

Une tonne d'annonces en approche ?

Bien évidemment, les propos du leaker sont à prendre avec des pincettes. Néanmoins, force est de constater qu'un gros événement semble se profiler. On va tout de même prendre du recul sur ce qu'on a appris, en gardant bien en tête qu'une partie des sources n'est pas spécialement fiable. Toutefois, si on devait faire un résumé de tous les leaks, voici la liste des jeux qui seraient présentés au prochain State of Play de PlayStation :