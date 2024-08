PlayStation continue de renforcer sa présence sur le marché PC, une stratégie qui s'est intensifiée ces dernières années avec la sortie de nombreux jeux exclusifs de la plateforme sur PC et, plus récemment, la compatibilité du PlayStation VR2 avec les ordinateurs. Dans ce cadre, une nouveauté est d'ailleurs disponible.

Une belle nouveauté PlayStation sur PC

Ainsi, Sony a lancé une nouvelle application pour PC, appelée PlayStation Accessories, destinée à améliorer l'expérience des utilisateurs de manettes DualSense et DualSense Edge sur Windows. L'application PlayStation Accessories permet aux utilisateurs de mettre à jour le firmware de leurs manettes DualSense et DualSense Edge directement depuis leur PC, sans avoir besoin de posséder une PlayStation 5. En plus de ces mises à jour, l'application offre également la possibilité de personnaliser entièrement la manette DualSense Edge. Une fonctionnalité qui était auparavant réservée aux utilisateurs de PS5.

Pour utiliser l'application, il suffit de connecter la manette à l'ordinateur. Soit par câble, soit sans fil, selon la préférence de l'utilisateur. Une fois connectée, l'application propose une série d'options pour optimiser et personnaliser les paramètres de la manette en fonction des besoins spécifiques du joueur. Cela peut inclure la reconfiguration des boutons, l'ajustement de la sensibilité des sticks analogiques, et d'autres paramètres avancés. Particulièrement utiles pour les joueurs compétitifs.

Ce lancement s'inscrit dans une stratégie plus large de Sony. Visant à intégrer plus étroitement l'écosystème avec le monde du PC. En rendant ses accessoires compatibles avec les ordinateurs, Sony cherche à attirer une base de joueurs plus large. Tout en offrant une plus grande flexibilité à ceux qui naviguent entre les deux plateformes. Bref, une bonne nouvelle pour les joueurs PC. Et une preuve, s'il en fallait, que Sony accorde de plus en plus d'importance aux jeux sur ordinateur depuis maintenant quelque temps.

Source : PlayStation