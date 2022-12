Dans le cadre du « Demo Fest », PlayStation vous laisse essayer gratuitement des jeux PS5 et PS4. De futures pépites en vue ?

De nouvelles démos PlayStation sur le PS Store

Pour ce mois de décembre, les abonnés PS Plus Premium peuvent se faire la main sur trois gros jeux PS5 et PS4. Mais pour ceux qui n'auraient pas upgrader leur abonnement vers la formule la plus chère, d'autres démos sont disponibles. Quatre jeux indépendants aux styles très différents.

You Suck at Parking

You Suck at Parking est un jeu de course qui pourrait rappeler Micromachines, mais ici, la conduite n'est pas essentielle. Ce qui le sera en revanche, c'est votre capacité à réaliser vos meilleurs créneaux pour remporter les parties.

Plateforme : PS5

Nombre de joueurs : 8

Disponibilité : PS5, PS4, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X|S, Xbox One

Préparez-vous pour le simulateur de parking le plus extrême du monde avec You Suck at Parking, le seul jeu où ce ne sont pas vos talents de pilote qui comptent, mais vos compétences en créneau. Accrochez-vous à votre frein à main pour terminer plus niveaux contre la montre à la difficulté croissante.

Bramble : The Mountain King

Bramble : The Moutain King ne vous dit peut-être rien comme ça, mais vous l'avez certainement vu. Annoncé lors du Summer Game Fest 2021, le trailer avait fait sensation pour l'ambiance et le côté assez dérangeant des extraits.

On y voyait un enfant à l'apparence innocente en train de se mesurer, puis dans une autre scène, asséner des coups de couteau au visage d'un homme. Il y avait également ces créatures bien creepy, dont une à la The Ring, inspirées du folklore scandinave. Il est prévu sur les consoles PlayStation mais aussi Xbox et PC.

Plateforme : PS5

Nombre de joueurs : 1

Bramble: The Mountain King est une aventure sombre et horrifique inspirée du folklore scandinave. Explorez un territoire somptueux, mais retors, dans l'espoir de sauver votre sœur. Traversez des paysages grandioses tout en survivant aux innombrables monstres répugnants et mortels qui guettent.

SEASON: Une lettre pour l'avenir

On repasse sur quelque chose de moins sombre avec SEASON : Une lettre pour l'avenir. Un jeu à la direction artistique appuyée où l'on sillonne un monde mystérieux, dans lequel les rencontres seront légion, en vélo. Entre chaque session de pédalage, le joueur pourra conserver des souvenirs en réalisant des enregistrements, et découvrir les secrets de cet univers « avant qu'il ne soit trop tard ».

Quittez votre maison pour la première fois et accumulez des souvenirs avant qu’un mystérieux cataclysme ne ravage tout sur son passage. Explorez, enregistrez, faites des rencontres et percez le secret de ce monde étrange. Plongez-vous dans l’univers de Season ; un jeu à la troisième personne dans lequel vous parcourez à vélo un monde insolite.

Plateforme : PS5, PS4

Nombre de joueurs : 1

Thirsty Suitors

Last but not least, Thirsty Suitors développé par Outerloop Games (Falcon Age) et édité par Annapurna Interactive (12 Minutes, Silent Hill Townfall, Stray...). Un jeu d'aventure narratif pas comme les autres puisqu'il combine l'histoire, le skateboard et la cuisine pour un cocktail qu'on est sûrs de ne pas avoir déjà vu.

Jala peut-elle apprendre à s'aimer et à guérir les blessures de son passé ? Thirsty Suitors est une aventure pleine de style avec une histoire qui se déroule à travers des combats au tour par tour, du skateboard et de la cuisine.