Les joueurs PS3 et PS Vita ont eu une désagréable surprise en voulant relancer de vieux jeux PlayStation. Comme relevé par nos confrères de Kotaku, certains s'heurtent à une erreur. En cause ? Une date d'expiration qui empêche tout lancement de titres dématérialisés.

Des jeux qui expirent sur PlayStation

Que ce soit sur Twitter ou dans les forums de Reddit, plusieurs témoignages évoquent l'impossibilité de jouer sur PS3 ou PS Vita à des softs achetés via le PS Store, voire à toute leur bibliothèque. L'internaute Christopher Foose s'est plaint de ne pas avoir accès à Chrono Cross et Chrono Trigger en raison d'une date d'expiration.

PlayStation a-t-il fait expirer les versions PSOne Classics de Chrono Cross et Chrono Trigger en mettant la date des nouveaux téléchargements au 31/12/1969 ? Cela m'empêche de jouer à mes jeux achetés sur PS3 et PS Vita.

Et comme dit, ce n'est pas un cas isolé. L'utilisateur boreallis78 ajoute :

J'ai pu télécharger quelques titres hier soir, mais presque tous ont affiché une erreur disant que le contenu est expiré, même si les jeux viennent d'être téléchargés. Ensuite, j'ai procédé à un réabonnement au PS Plus pour voir si cela pouvait corriger le problème, mais non. Enfin, j'ai également effectué une réinitialisation d'usine de la PS Vita, en vain.

Dans les autres softs touchés, on retrouve FF6, Tides of Destiny ou encore Unit 13. Tous injouables sur les deux consoles PlayStation citées.

D'où provient le bug ?

D'après Kotaku, la date d'expiration au 31 décembre 1969 a une signification et coïncide avec l'heure Unix. Un système de mesure du temps que l'on a sur des produits informatiques de ce type. Enfin il n'est pas non plus improbable de penser que la refonte du PS Plus avec l'implémentation des jeux d'anciennes générations crée quelques pépins.

Avez-vous tenté de relancer des vieux jeux sur PS3 ou PS Vita récemment ? Etes-vous confrontés à cette erreur ? Sur beaucoup de titres ? Dites nous tout en commentaires.