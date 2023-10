Alors que Xbox vient de finaliser le rachat d'Activision Blizzard, PlayStation, lui, ne sort pas le champagne. Entre le départ de Jim Ryan et de nombreuses vagues de licenciements au sein de ses studios, l'entreprise n'est pas dans une forme olympique. Malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant, du moins pour le moment. Pour cause, la firme a confirmé une mauvaise nouvelle qui faisait l'objet de rumeurs depuis quelques jours. Et ce n'est pas à prendre à la légère.

Un pilier de PlayStation est parti

Des rumeurs, notamment véhiculées par David Jaffe, ancien développeur pour le constructeur, parlaient d'un départ à venir pour la société. Il concernait Connie Booth, directrice de la production chez PlayStation. Un atout de taille, mais qui ne fait maintenant plus partie des rangs de la firme. Si cela a été confirmé, nous n'avons pas de précision à ce sujet. Il s'agit peut-être d'un licenciement, et c'est ce qu'avance Jaffe : « elle n'est pas partie à la retraite, elle n'a pas démissionné, elle s'est fait virer ». Néanmoins, il n'y a eu aucune déclaration officielle, on peut donc être totalement sûr de ses propos.

C'est Sony qui a rapporté la nouvelle, avant de dire quelques mots à propos de Connie Booth auprès d'Axios. Sans elle, PlayStation n'en serait pas là aujourd'hui, et c'est un départ difficile à encaisser. « Booth a contribué au succès de PlayStation Studios et sa passion pour favoriser un environnement où la vision créative d’une équipe pourrait pleinement s’épanouir a laissé un impact positif sur de nombreux développeurs ». Il faut dire qu'elle était présente depuis un certain temps dans l'entreprise.

L'aventure de Connie Booth au sein de Sony a donc pris fin après 34 ans de loyaux services. Elle a débuté en 1989, avant d'être promue en 1995. Nous avons précisé qu'elle était directrice de la production, mais c'est seulement l'un des nombreux rôles qu'elle a tenus à PlayStation. A l'heure actuelle, nous ne savons pas qui va la remplacer et passer après un tel pilier, ce n'est pas chose aisée.

Un gros rachat en approche ?

Avec ces multiple départs et licenciements de PlayStation, beaucoup de joueurs se posent des questions sur l'avenir. En particulier vis-à-vis de l'énorme acquisition de Xbox, son concurrent direct. Pour certains analystes tels que Dr. Serkan Toto, la firme va devoir procéder à un rachat digne de ce nom. Une analyste chez Midia Research, Karol Severin, pense que le constructeur aura du mal à concurrencer Xbox sur la seule base des jeux.

Sony est sûrement sous pression pour réagir, même après le rachat de Bungie. Je m'attends à d'autres investissements et acquisitions de la part de PlayStation, y compris quelque chose d'important pour faire bouger les choses de manière significative.

Mais alors, vers quel éditeur PlayStation devrait-il se tourner ? Plusieurs personnes soulèvent la possibilité d'un rachat de Take-Two, mais la société n'est malheureusement pas à vendre, et elle n'a pas spécialement besoin de faire partie de cette écurie. « Sony possède l'un des catalogues de contenus les plus impressionnants au monde. Les rassembler tous au sein d'un même abonnement pourrait être une réponse solide aux efforts multiplateforme de Xbox. Il sera de plus en plus difficile pour PlayStation de concurrencer Xbox sur le seul terrain des jeux. Et sur ce domaine, la seule réponse viable serait le rachat d'une très grosse société comme Take-Two, mais c'est peu probable ».