PlayStation va prochainement faire face à la justice britannique. Sony est accusé d’avoir volontairement surfacturé les jeux PS5 et PS4 via sa boutique en ligne, le PS Store. La plainte collective déposée en 2022 a été validée par le tribunal de Londres il y a quelques jours. La firme japonaise encourt désormais une amende de près de 6 milliards de dollars en cas de défaite. La semaine suivante, le géant du divertissement recevait un avertissement de l’agence de protection des consommateurs allemande au sujet de sa politique d’achat sur la boutique, qui le menaçait de déposer lui aussi plainte si ses préoccupations n’étaient pas prises en compte. Parmi elles, le droit de rétractation, les achats effectués par les mineurs et le délai d'utilisation du crédit sur le PS Store. Rien ne concernant la pérennité des choses achetées et pourtant… PlayStation va supprimer définitivement des contenus achetés par les joueurs.

1300 programmes supprimés du PlayStation Store, même achetés

Rien n’est éternel, pas même le contenu digital acheté légalement. Le PS Store ne permet pas que d’acheter des jeux, des DLC et autres Season Pass. Il offre aussi la possibilité d’acheter et de louer des films. Dans certains pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, il était possible de mettre la main sur des centaines de programmes de Discovery TV, qui a depuis fusionné avec Warner l’année dernière. Discrètement, Sony a annoncé que tous ces programmes seraient définitivement supprimés à la fin de l’année des plateformes PlayStation, et ce même s’ils ont été achetés. « À compter du 31 décembre, et en raison de nos accords de licence avec les fournisseurs, vous ne pourrez plus regarder aucun des programmes Discovery achetés précédemment et le contenu sera supprimé de votre bibliothèque », peut-on lire dans la page dédiée à l’annonce.

Ce sont donc pas moins de 1300 programmes qui seront définitivement supprimés du PlayStation Store sans sommation. Celles et ceux qui ont acheté du contenu vidéo parmi la très longue liste vont se retrouver lésés, puisque l’éditeur japonais va carrément les supprimer des bibliothèques des acheteurs. Ils se retrouveront sans rien et aucun dédommagement n’est prévu. En 2021, Sony annonçait que les utilisateurs pourraient « toujours accéder au contenu cinématographique et télévisé qu’ils ont acheté sur le PlayStation Store ». Une année plus tard, le géant japonais brisait sa promesse en supprimant des programmes des Studio Canal. Douze mois plus tard, rebelote.

La possession des contenus numériques remise en cause

Cela soulève à nouveau la question de la propriété réelle des contenus digitaux et ce cas prouve encore une fois qu’on ne possède jamais réellement les produits numériques dûment achetés. Pour le moment, cela ne concerne que des séries et films en raison de la gestion des droits numériques. Cependant, cela a de quoi inquiéter quant à l’avenir des jeux achetés au format digital sur le PlayStation Store comme les autres plateformes. Certains des joueurs concernés par la suppression du contenu n’ont pas tardé à faire savoir leur déception et ont contacté Sony pour savoir comment conserver leurs achats. « J'avais l'impression que puisque je les possédais, je ne les perdrais jamais… », a commenté l’un d’entre eux. Les joies du monde numérique.