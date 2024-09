Beaucoup de joueurs de la jeune génération ne la connaissent même pas (c’est un drame), mais il fut une époque où Sony avait tenté le coup sur le marché de la console portable. La première née, la PSP, a fait son petit bonhomme de chemin, toujours malmenée par Nintendo qui, aussi loin que les vieux briscards s’en souviennent, a toujours dominé le parc des consoles portables. Pourtant, PlayStation se donnera une nouvelle chance avec l’exceptionnelle PS Vita, une machine surpuissante capable d’afficher des jeux aux graphismes remarquables. Malheureusement, ce sera un flop mais quelques pépites auront eu le temps de sortir et de devenir des classiques oubliés.

Un classique de la PlayStation Vita revient d'entre les morts

C’est le cas de ce jeu justement, développé par Japan Studio à l’époque. Un jeu qui partage quelques similitudes avec un certain Monster Hunter, dans sa structure uniquement, qu’on se le dise. Il s’agit de Freedom Wars, un action-RPG dans lequel on incarne un personnage (à créer de toute pièce) devant se battre pour sa liberté. Dans ce monde dystopique, chaque être vivant est condamné à une peine surréaliste de 1 000 000 d’années d’emprisonnement. Pour réduire la note, chaque prisonnier devra effectuer des missions, plus ou moins dangereuses, tandis que le monde extérieur est devenu un véritable enfer.

Freedom Wars avait fait son petit effet et conquis de nombreux fans sur PlayStation Vita mais malheureusement pas suffisamment puisque la licence a très vite disparu. Jouable seul ou en coopération, ce n’est pourtant pas la rejouabilité et le potentiel qui manquaient à l’époque. Le genre a toute sa place pour un comeback de nos jours mais à défaut d’un nouvel opus, Sony a décidé de nous sortir un gros remaster.

Freedom Wars Remastered vient en effet d’être annoncé et débarquera dès le 1er janvier 2025 sur PS4, PS5, PC et Nintendo Switch . Au menu, des graphismes améliorés, un passage obligatoire par la case 4K, une refonte de son système de craft d’armes et d’équipement, une nouvelle difficulté et quelques nouveautés secrètes.

Sur le papier, pourquoi pas. Freedom Wars fait partie de ces classiques oubliés de la PlayStation Vita dont on n’espérait même plus avoir des nouvelles. Dans le même genre, si Soul Sacrifice pouvait revenir d’entre les morts, on ne dirait pas non.