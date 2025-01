PlayStation est en train d'opérer de grands changements en interne, qui pourraient potentiellement avoir un impact important sur l’avenir des studios et des jeux à venir.

Un grand changement se prépare chez Sony Interactive Entertainment. À partir du 1er avril 2025, Hideaki Nishino prendra seul la tête de PlayStation en tant que président et PDG. Ce remaniement marque une nouvelle étape pour l’entreprise, qui continue d’évoluer dans un marché du jeu vidéo en pleine transformation.

De gros changements chez PlayStation

Jusqu’ici, Hideaki Nishino partageait la direction de SIE avec Hermen Hulst. Ensemble, ils géraient deux pôles distincts : Nishino supervisait les plateformes et la technologie, tandis que Hulst s’occupait des studios de développement. Désormais, Nishino prend seul les rênes.

Dans son premier message en tant que futur dirigeant, il a mis l’accent sur l’innovation et la créativité, deux piliers de la stratégie de PlayStation. Son objectif ? Continuer à faire grandir la communauté PlayStation, notamment en exploitant davantage les franchises phares et en repoussant les limites technologiques.

Même s’il ne co-dirige plus PlayStation, Hermen Hulst garde un rôle majeur. Il reste à la tête des studios PlayStation, où il continuera de piloter le développement et l’édition des jeux exclusifs. Une mission essentielle, alors que les blockbusters PS5 restent un moteur de croissance pour Sony.

Hideaki Nishino @PlayStation

D'autres remaniements

Ce remaniement ne concerne pas que PlayStation. Sony Group Corporation réorganise aussi sa direction. Hiroki Totoki, qui occupait jusqu’ici plusieurs postes clés (président, directeur des opérations et directeur financier), va succéder à Kenichiro Yoshida en tant que PDG de Sony. Yoshida, qui dirigeait le groupe depuis 2018, devient président du conseil d’administration.

Autre changement important : Lin Tao, actuellement en charge des finances et de la stratégie chez SIE, deviendra directrice financière de Sony Group Corporation. Son remplaçant sera annoncé plus tard. Avec cette transition, Sony mise sur la continuité. Nishino et Hulst sont des piliers de PlayStation depuis plusieurs années. Leur mission sera de faire évoluer la marque sans trahir son ADN.

L’avenir de PlayStation se dessine donc sous le signe de l’innovation, des licences fortes et d’une communauté toujours plus engagée. Reste à voir quelles surprises Nishino et son équipe réservent aux joueurs dans les mois à venir.

Source : Sony