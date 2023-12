PlayStation vient tout juste de renforcer ses rangs dans la plus grande discrétion, mais ça inquiète certains joueurs. Pour cause, un certain studio serait peut-être en danger.

PlayStation, c'est comme Xbox, c'est le spécialiste des rachats. Le meilleur exemple auquel on peut penser, c'est le studio de développement Bungie. Plus récemment, la société s'est offerte Audeze, une marque spécialisée dans l'audio et les casques gaming. En bref, elle essaye d'être sur tous les fronts. Néanmoins, cette fois, il ne s'agit pas d'une acquisition, mais d'un recrutement plutôt important. Toutefois, il a soulevé quelques inquiétudes au sein de la communauté.

PlayStation s'offre les services d'un ancien producteur de Call of Duty

Pour être plus précis, Sony a officiellement recruté Jason Blundell, un ancien producteur de Call of Duty, et des ex-employés du studio Deviation Games. C'est là que des sourcils ont commencé à se lever. En fait, cette firme devait normalement concevoir un AAA pour la PlayStation 5. Du coup, elle devait répondre auprès de Sony. Sur ce point, il n'y a rien d'anormal. Après tout, l'entreprise a été fondée par des vétérans de la franchise d'Activision. C'est ce qui a mis la puce à l'oreille d'un certain nombre de joueurs, qui s'attendaient à avoir affaire à un shooter. Cela dit, tout n'a pas l'air de s'être passé comme prévu.

En effet, Deviation Games, qui comptait également dans ses rangs Blundell, avait signé un accord de partenariat avec Sony pour travailler sur le AAA pour la PlayStation 5. Seulement voilà, ça n'avait visiblement abouti à rien, et l'ancien producteur a quitté le studio qu'il a co-fondé. Ensuite, des rumeurs se sont fait entendre comme quoi la fameuse exclusivité PS5 aurait été abandonnée. C'est suite à tous ces événements que des utilisateurs ont remarqué ce recrutement conséquent de la part du géant japonais.

Mais une question se pose, et ça en a inquiété certains : est-ce que Sony a recruté tous les membres de Deviation Games ? Le projet sur PS5 a-t-il été remis sur pied, ou est-ce qu'il ne va définitivement pas voir le jour ? Etait-ce l'un des jeux service PlayStation qui auraient été soi-disant annulés ? Pour l'instant, impossible de le savoir, mais on sait qu'ils travaillent maintenant sur quelque chose qui n'a pas encore été annoncé. Un AAA peut-être ? Il nous tarde de découvrir de quoi il s'agit, mais ce n'est sûrement pas prêt d'arriver.