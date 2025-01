PlayStation continue d’élargir son écosystème sur PC avec une nouveauté qui va plaire aux joueurs. À partir de la sortie de Marvel’s Spider-Man 2 sur PC, ceux qui choisissent de lier leur compte PlayStation Network auront droit à du contenu exclusif. D’autres jeux suivront rapidement, comme The Last of Us Part 2 Remastered, God of War Ragnarök et Horizon Zero Dawn Remastered. Car on le sait, l'obligation d'avoir un compte PSN sur PC avait fait scandale chez les joueurs.

PlayStation utilise du contenu gratuit pour vous convaincre

Ainsi, nouvelle décision de PlayStation : lier son compte PSN à ses jeux PC ne sera pas obligatoire. Mais ceux qui le feront profiteront de plusieurs avantages. En plus de déverrouiller des bonus en jeu, ils pourront aussi obtenir des trophées et gérer leur liste d’amis, comme sur console. Une manière pour Sony de connecter encore plus son univers PlayStation avec les joueurs PC.

Si vous choisissez de vous connecter à un compte PSN, voici ce que vous pourrez débloquer :

Marvel’s Spider-Man 2 : accès immédiat aux costumes Spider-Man 2099 Black Suit et Miles Morales 2099 Suit. Le jeu sort le 30 janvier 2025.

: accès immédiat aux costumes Spider-Man 2099 Black Suit et Miles Morales 2099 Suit. Le jeu sort le 30 janvier 2025. God of War Ragnarök : l’Armure de l’Ours Noir pour Kratos (normalement réservée au mode New Game+), ainsi qu’un pack de ressources avec 500 Hacksilver et 250 XP.

: l’Armure de l’Ours Noir pour Kratos (normalement réservée au mode New Game+), ainsi qu’un pack de ressources avec 500 Hacksilver et 250 XP. The Last of Us Part II Remastered : 50 points supplémentaires pour activer des options bonus et débloquer des extras, plus une veste exclusive pour Ellie inspirée de Intergalactic: The Heretic Prophet. Le jeu sort le 3 avril 2025.

: 50 points supplémentaires pour activer des options bonus et débloquer des extras, plus une veste exclusive pour Ellie inspirée de Intergalactic: The Heretic Prophet. Le jeu sort le 3 avril 2025. Horizon Zero Dawn Remastered : accès instantané à la tenue Nora Valiant.

PlayStation offre du contenu gratuit sur Marvel’s Spider-Man 2 sur PC

Une stratégie qui rapproche avec le PC

PlayStation cherche clairement à fidéliser ses joueurs PC en leur offrant du contenu exclusif. Avec ces bonus, il espère les inciter à utiliser un compte PSN, même en dehors de ses consoles. Une stratégie qui rappelle celle de Microsoft avec son Xbox Game Pass sur PC.

Pour l’instant, ces avantages restent un plus pour les joueurs qui souhaitent en profiter. Mais on peut se demander si, à l’avenir, l’utilisation d’un compte PSN ne deviendra pas plus importante sur PC. Sony invite d’ailleurs les joueurs à suivre ses annonces pour découvrir d’éventuelles nouveautés à venir. En tout cas, pour ceux qui jouent sur PC, ces petits bonus sont toujours bons à prendre !

Source : Sony