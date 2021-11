Les jours passent et les accusations de harcèlement et de discrimination se multiplient au sein de l’industrie du jeu vidéo. Jusqu’à présent, les principales affaires concernaient surtout les plus gros éditeurs. Les constructeurs de consoles étaient quant à eux préservés. Jusqu’à aujourd’hui. Cette fois, c’est Sony Interactive Entertainment (SIE) qui est visé par une plainte. Et les choses pourraient potentiellement prendre une toute autre envergure.