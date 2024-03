Dans une démarche visant à enrichir l'expérience des joueurs, Sony teste actuellement une nouvelle fonctionnalité, nommée Lore, au sein de son application officielle PlayStation pour mobiles. Comme on le sait, les joueurs apprécient les nouveautés et forcément, les éditeurs testent tout un tas de choses pour tenter de combler les besoins et les demandes. Que peut-on apprendre de cette toute nouvelle possibilité ?

L'application PlayStation s'améliore

En fait, c'est assez simple : cette innovation propose de transformer l'application en une sorte d'écran secondaire, offrant aux utilisateurs un accès direct à une multitude de contenus liés aux jeux auxquels ils jouent sur leur PS5, tels que des entrées de journal, des profils de personnages, des scènes coupées, ou encore de l'art conceptuel. Cela permet d'éviter les pop-up en plein milieu de l'écran en cours de partie. Mais pas que.

Pour le moment, cette expérience interactive est uniquement disponible en version bêta et se limite à The Last of Us Part II Remastered. Cependant, Sony envisage d'étendre cette fonctionnalité à d'autres titres à l'avenir. Comme le rapporte Push Square, lors d'un test de cette fonctionnalité, après avoir trouvé une note dans le jeu et l'avoir ajoutée à l'inventaire virtuel, celle-ci est instantanément apparue dans l'application, accompagnée d'une capture d'écran du jeu et du texte de la note. De plus, un onglet Personnages met à jour les profils des personnages au fur et à mesure de leur apparition dans les scènes, ces dernières pouvant également être revues via l'application.

Cette extension de l'univers du jeu dans l'espace mobile se veut être une nouveauté intéressante, bien que son utilité reste à démontrer pleinement. Elle propose une manière inédite d'interagir avec le jeu, permettant de suivre l'évolution de l'histoire et des personnages, et de revisiter des éléments clés à tout moment. C'est parfait pour ceux qui ont peur de se perdre un peu, surtout lorsque le jeu est très complet. On imagine à quel point cela pourrait être utile sur les gros RPG.

Bien que cette fonctionnalité soit encore en phase de test et limitée à un seul jeu, elle ouvre des perspectives excitantes pour l'avenir de l'interaction entre les jeux vidéo et les applications mobiles. Sony continue ainsi d'explorer de nouvelles façons d'améliorer l'expérience ludique de ses utilisateurs. Il faut bien avouer que cela donne tout de même envie, surtout si cela commence à se multiplier sur les jeux.