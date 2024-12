Le journaliste Jeff Grubb avait prévenu qu'il n'y aurait pas de PlayStation Showcase d'ici la fin de l'année, et une fois de plus, ça s'est confirmé. Malgré le 30ème anniversaire de la marque, Sony Interactive Entertainment n'a pas pris la parole pour donner des nouvelles sur les prochains jeux PS5 en cours de développement. Néanmoins, le constructeur s'est illustré lors des Game Awards 2024 avec l'annonce d'Intergalactic The Heretic Project, le nouveau jeu de Naughty Dog. Une grosse surprise qui est venue clôturer une belle cérémonie.

Des annonces PlayStation en janvier 2025 ?

Hormis la révélation du prochain Naughty Dog, les studios PlayStation sont discrets. Fort heureusement en septembre dernier, la société japonaise a tout de même levé le voile sur un autre jeu ultra attendu, Ghost of Yotei, la suite de Ghost of Tsushima. Au moins, on en sait un peu plus sur l'avenir des Dogs et de Sucker Punch. Malgré ces belles annonces, les joueuses et joueurs attendent de pied ferme un événement avec un aperçu plus détaillé des prochains jeux PS5.

S'il est évident que ça n'arrivera pas en 2024, PlayStation pourrait prendre la parole dès le mois de janvier 2025. Comme chaque année à cette époque, Las Vegas sera en ébullition puisque la ville du péché accueillera le CES 2025, le plus grand salon au monde dédié aux nouveautés high-tech en tout genre. Bien entendu, Sony sera présent à cet événement et a d'ailleurs annoncé une conférence pour le 7 janvier à 2h00 (heure française).

Afin que les choses soient claires, ce sera avant tout une prise de parole du groupe Sony. Il y aura donc probablement des annonces sur les prochains téléviseurs de la marque, ou sur les produits d'autres branches de la firme japonaise, ce qui peut toutefois inclure PlayStation. Lors des précédentes éditions, on avait par exemple eu le logo de la PS5, le nom, les caractéristiques et un jeu du casque de réalité virtuelle PSVR2, en complément des éternelles chiffres de ventes.

Qu'attendre de la part de PlayStation au CES 2025 ? Tout d'abord, n'attendez pas monts et merveilles comme le prouvent les annonces des autres années. Peut-être que la société dévoilera des nouveautés cloud gaming qui est disponible via le PS Plus ? La nouvelle version du PlayStation Portal en rumeur aurait également toute sa place dans une telle conférence.

Source : Sony.