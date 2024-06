Sony avait en effet une plutôt bonne nouvelle à annoncer aux détenteurs d'un PlayStation VR 2, un casque VR avec une excellente fiche technique, mais un catalogue de jeux très pauvre et un prix trop élevé pour une utilité assez relative. Un an après sa sortie, le produit reçoit enfin un peu d'attention avec le déploiement très bientôt d'un adaptateur PC. Mieux vaut tard que jamais ?

Le PlayStation VR 2 enfin compatible officiellement sur PC

Sorti l'année dernière, le PlayStation VR 2 n'a malheureusement pas soulevé les foules. La faute à un catalogue de jeux très limité sur PS5 (malgré la proposition régulière de titres exclusifs à la VR via le PS Plus), et un ticket d'entrée à 600 euros qui en a rebuté plus d'un. Le casque est pourtant de très bonne facture, mais cela n'était visiblement pas suffisant. Cette annonce d'un adaptateur PC (malheureusement pas gratuit non plus) pourrait cela dit encore sauver la situation, à moins qu'il ne soit déjà trop tard.

Ainsi, le casque VR de PlayStation pourra enfin être officiellement compatible sur PC sans manipulations capillotractées via un adaptateur pensé pour l'occasion. Celui-ci sera disponible à partir du 7 août à venir. Cela permettra de profiter du catalogue de jeux en réalité virtuelle nettement plus fourni de SteamVR, avec notamment le chef d'œuvre absolu qu'est Half-Life: Alyx. Cet adaptateur va toutefois coûter la somme un brin salée de 59,99 euros. Soit un total de 660 euros pour disposer d'un casque VR compatible PC et PS5. Un investissement certain qui ne sera donc pas pour tous les budgets.

Un adaptateur PC pour sauver le PlayStation VR 2 ? © Sony Interactive Entertainment

Adaptateur et PC compatible vendus séparément

Dans l'article de blog de PlayStation dédié à l'annonce de cet adaptateur, on peut également voir la configuration PC requise pour profiter du PSVR 2. Le minimum préconisé n'est pas un foudre de guerre. Rappelons toutefois que la réalité virtuelle est très gourmande, et qu'une machine bien plus musclée sera donc préférable. Mais là encore, tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir.

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits / Windows 11 64 bits

Processeur : Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Architecture Zen 2 ou supérieure requise)

RAM : 8 Go ou plus

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1650 ou supérieure (Architecture Turing ou ultérieure requise) - NVIDIA RTX ou AMD Radeon RX 5500 / AMD Radeon RX 6500 XT ou supérieur recommandé (Pour la meilleure performance, PlayStation recommande une NVIDIA GeForce RTX 3060 et au-delà, ou une Radeon RX 6600 XT)

DisplayPort : 1.4 (un DisplayPort ou Mini DisplayPort est obligatoire)

USB : Connexion directe uniquement

Bluetooth : 4.0 ou supérieure

Rappelons que le relatif échec commercial du PlayStation VR 2 a forcé Sony à fermer son studio à Londres, chargé exclusivement de développer des jeux VR. La possibilité de s'en servir sur PC sera-t-elle suffisante pour relancer la machine à réalité virtuelle ? L'avenir nous le dira.