Après la démission de Jim Ryan en septembre de l'année dernière, c'est au tour d'un autre ancien président de PlayStation de quitter le navire, après 31 ans de bons et loyaux services. Ce départ sera effectif à partir du 15 janvier 2025. Un événement qui marque mine de rien un tournant dans l'histoire du groupe, mis en avant via un article de blog dédié.

Une autre tête emblématique de PlayStation décide de changer d'air

Président de PlayStation Studios qui a vu arriver sur le marché PS3 et PS4, ainsi qu'un énorme catalogue de jeux emblématiques tels que Bloodborne ou encore The Last of Us, puis directeur de Indies Initiative au sein du groupe, Shuhei Yoshida a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Ce après 31 ans au sein du géant japonais. L'homme se fend de cette annonce dans le cadre d'une interview disponible sur le blog de la branche gaming de Sony.

On peut notamment y lire : « J'ai été chez PlayStation depuis ses débuts, et ça fait maintenant 31 ans. Après avoir dépassé la trentaine d'années de service, je me suis dit qu'il était temps de passer à autre chose. Vous savez, la société s'en est bien sorti. J'adore la PS5 et les jeux qui sortent sur celle-ci. Et nous avons de nouvelles générations de managers que je respecte et admire. Je suis très excité par l'avenir de PlayStation. La marque est entre de bonnes mains. Je pense que je peux partir l'esprit tranquille ».

Son aventure chez PlayStation a commencé en 1993 en tant que porte-parole du groupe auprès d'éditeurs et développeurs au Japon, en espérant sécuriser des jeux sur les consoles de la branche gaming de Sony. Une mission qu'il semble avoir plutôt bien réussi, le propulsant ensuite à la tête de la marque à l'époque de la PS3. Ces dernières années, il avait repris ses premières attributions, mais cette fois à destination des développeurs indépendants. « Cela a créé d'incroyables opportunités pour que l'industrie essaye de nouvelles idées », se remémore-t-il. Il n'est cependant pas encore temps pour lui de prendre sa retraite. Il entend en effet bien continuer à travailler dans le domaine du jeu vidéo, par le biais d'une nouvelle aventure encore gardée secrète.

Clap de fin pour Shuhei Yoshida chez PlayStation. © Sony

Source : PlayStation.Blog