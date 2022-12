Alors, non, vous n'irez pas travailler sur Marvel’s Spider-Man 2 ou une toute autre exclusivité PlayStation, mais plutôt au service client. Sony s’est, en effet, associé avec une boîte spécialisée dans le service clientèle, Limitless Technology, pour recruter des joueurs capables d’en aider d’autres.

PlayStation recrute dans sa fanbase

Lancée par mail, comme le rapportent nos confrères de chez PlaystationLifestyle, la campagne de recrutement propose de se plier à un petit questionnaire pour voir si vous connaissez bien la plateforme de Sony avant de vous offrir l'opportunité de devenir un agent pour le support de sa marque PlayStation.

Si dit comme ça, ça sent doucement la fausse annonce et l'hameçonnage, c’est en réalité un procédé habituel chez Limitless Technology. La firme est, en effet, experte dans le domaine signe souvent des partenariats avec des entreprises célèbres. Son credo ? Recruter des fans et des clients de certaines marques pour leur proposer de travailler aux services clients de ces dernières. « Transformez les défenseurs passionnés de la marque en expériences clients extraordinaires » peut-on ainsi lire sur le site officiel. Et comme tout travail mérite salaire, vous êtes bien entendu payé.

Screenshot via PlayStationLifestyle

D'après le site, Limitless Technology fonctionne avec un système d'application sur laquelle vous pouvez être demandé pour répondre à des questions posées par un client. C'est le Uber du support, sans aucune livraison à faire.

De notre côté, nous n’avons pas reçu de mail de la sorte et l’on ne peut donc pas certifier que la campagne de recrutement s'étend jusque chez nous. N’hésitez d’ailleurs pas à nous dire si vous avez reçu un mail du genre.