L’année dernière, la PS5 a eu le droit à sa petite révision. Lecteur de disque détachable, courbes affinées, un peu plus légère, la PlayStation 5 Slim remplace petit à petit les modèles originaux. Si elle fait de temps à autre l'objet de quelques promotions, Sony lance cette fois une grande opération internationale sur sa dernière console. On vous avait prévenus, c’est le moment ou jamais si vous êtes à la recherche de la petite dernière de la famille. On ne sait pas exactement quand l’offre prendra fin, donc mieux vaut ne pas trop traîner.

La PlayStation 5 Slim en promo, foncez !

Le 24 novembre dernier, la PS5 Slim est venue compléter la gamme des consoles next-gen. Pas de nouvelles fonctionnalités, de gain de puissance ou autre. Pour ça, il faudra attendre une certaine PS5 Pro qui devrait arriver d’ici la fin de l’année avec un bond technique assez important selon les derniers documents fuités. Mais avec des sorties récentes comme FF7 Rebirth, ou encore Rise of the Ronin à venir, difficile d’attendre jusque-là, surtout que Sony pourrait réserver quelques surprises dans son catalogue d’ici là. Alors si vous cherchez une PlayStation 5 Slim pas chère, la dernière opération commerciale du constructeur est faite pour vous. Actuellement, l’ensemble des marchands principaux proposent une réduction de 75€ sur la dernière console.

La PS5 Slim, avec le lecteur de disque, passe ainsi sous la barre symbolique des 475€ au lieu de 549,99€. Une promo qui reste encore trop rare pour ne pas en profiter. L’offre est actuellement disponible chez Amazon et Micromania, mais elle devrait s’étendre à tous les revendeurs habituels comme Carrefour, Cdiscount d’ici la fin de la journée. Les stocks devraient largement tenir puisqu’il s’agit d’une opération de grande envergure. Ceci étant, contrairement à nos camarades européens, notamment en Allemagne, il semblerait que nous n’aurons pas le droit à des promos sur tous les packs de la PlayStation 5 Slim comprenant un jeu supplémentaire. Celui avec l'excellent Marvel's Spider-Man 2 a cependant baissé de prix. Voici un récapitulatif des offres actuellement disponibles :