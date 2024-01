Que ce soit la PlayStation 5 de base ou la Slim sortie plus récemment, la couleur de base est blanche. Néanmoins, c'est sans surprise que Sony a déployé de nouveaux coloris métalliques pour la PS5 original l'année dernière. Mais qu'en est-il de l'autre version de la console ? Cette dernière a justement eu droit à une belle surprise lors du Consumer Electronics Show 2024.

Des couleurs inédites pour la PlayStation 5 Slim

On parle bien évidemment des coloris issus de la Deep Earth Collection : le Volcanic Red, le Cobalt Blue et le Sterling Silver. Ils ont été exposés au CES, mais seulement pour la version disque de la PlayStation 5 Slim. Est-ce que la version numérique y aura droit, ça reste à voir. Vous l'aurez compris, ce sont les mêmes couleurs que pour le modèle original de la PS5 (même si le Sterling Silver n'arrivera que le 26 janvier prochain). Par contre, les précommandes ne sont pas encore ouvertes, alors un peu de patience. En attendant, sachez que ce sera vendu pour la somme de 54.99€

En vérité, ce n'est pas une nouvelle vraiment surprenante. Sony avait bien expliqué qu'il en ferait une présentation lors de la nouvelle édition du Consumer Electronics Show. En outre, d'autres coloris vont normalement être déployés à une date ultérieure, mais on n'a pas plus d'informations à ce sujet. Néanmoins, ce n'est pas forcément ce qui était le plus attendu par les fans. Effectivement, la plupart d'entre eux se demandaient si le constructeur n'allait pas en profiter pour parler de la PlayStation 5 Pro. Alors, est-ce que ce fut le cas ? Eh bien, non, et il y a une bonne explication à tout ça.

La PS5 Pro va devoir attendre

Tom Henderson, un insider bien informé, a été le premier à en faire mention. La PlayStation 5 Pro est une version améliorée de la console qui doit techniquement sortir fin 2024. Elle utiliserait un processeur APU personnalisé de génération Zen 2, semblable à celui de la PS5 actuelle, mais avec une légère optimisation. D'une manière générale, elle apporterait de nombreuses nouveautés dans la balance, surpassant de loin la version standard. Pourtant, on ne l'a pas vu lors du CES.

En fait, selon Henderson, la firme attendrait plutôt le troisième trimestre de 2024 pour la dévoiler, conformément à son historique d'annonces. Si on regarde la PlayStation 5 Slim ou la PS Portal, elles n'ont pas été révélées 10 mois à l'avance. Si la PS5 Pro doit débarquer en fin d'année, Sony ne va donc pas la présenter en janvier. Après, il faut tout de même prendre ces informations avec des pincettes. En soi, rien n'a été confirmé, et on reste dans le domaine de la rumeur.