Une fois de plus, la PS5 propose une mise à jour qui permet notamment de profiter de belles nouveautés. Un changement radical pour certains. On vous dit tout ce qu'il faut savoir sur les premiers retours.

On sait à quel point Sony est déterminé à proposer régulièrement des nouveautés et des améliorations pour les utilisateurs de la PlayStation 5. Et justement, comme nous vous l'avions annoncé récemment sur Gameblog, un changement très attendu vient de débarquer en bêta et semble déjà prometteur. Les premiers retours sont même très positifs.

Une belle nouveauté sur PlayStation 5, pour vos oreilles

Ainsi, les nouveaux profils audio de la PlayStation 5, actuellement en phase de test bêta, transforment radicalement l'expérience de jeu pour certains joueurs. Les participants à cette phase de test ont partagé leurs impressions sur divers forums de jeux vidéo et réseaux sociaux, louant unanimement ces profils audio personnalisés. Ces ajustements semblent particulièrement bénéfiques dans les jeux de tir multijoueur.

Contrairement à certaines nouvelles fonctionnalités bêta — telles que la recharge adaptative des manettes DualSense et PSVR 2 Sense, exclusives aux modèles plus minces de la PlayStation 5 — les profils audio seront disponibles pour tous les joueurs. Quel que soit le modèle de leur console. Ces profils permettront de configurer un son 3D personnalisé pour les casques et les écouteurs. Pour rappel, le son 3D, ou audio spatial, est une technologie qui permet de créer une expérience sonore immersive en simulant la façon dont nous entendons les sons dans la vie réelle. Contrairement au son stéréo traditionnel, qui distribue l'audio entre deux canaux (gauche et droite), le son 3D permet de percevoir la direction et la distance des sources sonores.

Sur le forum Reddit de PlayStation et sur X, les joueurs ayant testé ces nouveaux profils audio témoignent de leur impact notable lors des parties en ligne. Ils rapportent une amélioration significative de l'audio directionnel, facilitant l'écoute des bruits de pas des ennemis et autres indices sonores cruciaux. Les retours des joueurs utilisant cette fonctionnalité dans des jeux solo sont également positifs, soulignant une meilleure perception des éléments environnementaux. On peut ainsi lire :

La configuration du profil personnel de 3D Audio est dingue. Le son est tellement meilleur dans mon Pulse Elite maintenant. ErikInCt

ou encore

Le nouveau profil audio 3D de la ps5 est tellement bon omg shldege

Un processus simple

Pour profiter de ces profils audio, les joueurs doivent suivre un processus de configuration en sept étapes, permettant de personnaliser le son selon leurs préférences. Chaque utilisateur peut ainsi créer et sauvegarder son propre profil audio. Du pain béni pour ceux qui ont en plus un casque audio de qualité à disposition.

Ces avancées montrent l'engagement de Sony à améliorer continuellement l'expérience utilisateur de la PlayStation 5, rendant les jeux plus immersifs et précis sur le plan sonore. Cette évolution pourrait redéfinir la façon dont les joueurs interagissent avec leurs environnements virtuels, offrant une immersion accrue et un avantage compétitif dans les jeux multijoueurs.

En résumé, les nouveaux profils audio de la PS5, attendus avec impatience par la communauté des joueurs, promettent une expérience de jeu enrichie et plus immersive pour tous les utilisateurs, indépendamment du modèle de leur console.

Source : Reddit et X (Twitter)