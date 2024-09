Si la plupart des joueurs se sont à raison insurgés d'un prix exorbitant, la PlayStation 5 Pro semble bien afficher un notable boost de puissance par rapport à ses grandes sœurs. C'est en tout cas ce que l'on peut retirer des premiers avis circulant sur la Toile à son sujet, en attendant sa sortie le 7 novembre.

Une PlayStation 5 Pro qui mérite bien son nom ?

Hier soir, Sony a définitivement fait des vagues avec la présentation officielle d'une PlayStation 5 Pro dont on parle depuis maintenant des années. Après des leaks et rumeurs en pagaille, qui se sont montrés toujours plus précis au fil du temps, les joueuses et joueurs ont enfin pu avoir un aperçu de la bête en action. Le mot d'ordre de cette nouvelle itération de la PS5 est de se débarrasser des modes Performance et Fidélité, en proposant sur le papier dès la sortie du carton des jeux pouvant tourner avec tous les potards graphiques au maximum, à au moins 60 fps.

Mais l'engouement autour d'une telle prestation a été froidement douché par un prix particulièrement prohibitif : 800 euros dans sa forme de base, sans lecteur Blu-Ray... ni socle. Pour avoir tout le menu, il est cette fois question de 950 euros. Soit 300 euros de plus que la PS5 Slim avec lecteur (également vendu séparément). Malgré un tarif extrêmement salé, quelques spécialistes, dont Scott Slein pour CNET, ont pu prendre en main la PlayStation 5 Pro avec des premiers retours très positifs. Il est bien question d'un « monstre de puissance », avec des jeux tournant dans une qualité maximale en 4K à 60 fps sans visiblement aucun signe de ralentissement.

Rappelons que la PlayStation 5 Pro affiche les caractéristiques suivantes :

Un GPU boosté doté de 67% d'unités de calcul en plus

Une mémoire 28% plus rapide

Un rendu 45% plus rapide que sur la PS5 actuelle

Support du ray-tracing avancé

PSSR : une technologie d'upscaling alimentée par l'intelligence artificielle

Connectique composée de : deux ports USB-C à l'avant, un port USB-A à l'arrière, une sortie HDMI 2.1 et un port Ethernet (soit la même chose que les précédents modèles) et Wi-Fi 7

Un SSD doté d'une capacité de stockage de 2 To

Une pléthore de jeux magnifiés ?

Dans la présentation de la PlayStation 5 Pro et les premiers retours à son sujet, nous n'avons pu voir en action que des jeux triés sur le volet comme Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank Rift Apart ou encore The Last of Us Part 2. Nous savions que les studios ont travaillé en amont à l'optimisation de leur jeu pour empocher le label PS5 Pro Enhanced. À sa sortie le 7 novembre prochain, ce fameux « monstre de puissance » à prix d'or devrait ainsi accueillir entre 40 à 50 jeux pleinement compatibles et plus de 8 000 jeux améliorés d'une manière ou d'une autre, notamment grâce à sa fiche technique plus robuste. Voici la liste des jeux déjà connus (et qui sera étoffée au fil du temps) comme étant parés pour le lancement de la PlayStation 5 Pro (si tant est qu'elle trouve des acheteurs avec une tarification aussi salée) :

Alan Wake 2

Assassin's Creed: Shadows

Demon's Souls

Dragon's Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

Until Dawn

Source : CNET