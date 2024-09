Sony comptait fait faire forte impression en présentant les jolies capacités techniques de sa PlayStation 5 Pro, qui entend marier le meilleur des deux mondes entre Fidélité et Performance. Mais tout cela a été éclipsé par l'annonce de prix qui ont littéralement fait bondir de très nombreux joueurs. Malgré un ticket d'entrée 100% numérique à 800 euros et une note montant à 920 euros pour le lecteur (sans compter le socle vendu séparément à 30 euros...), des analystes se montrent plutôt optimistes quant à l'avenir de la console.

La PlayStation 5 Pro ne connaîtrait pas le même sort que le PSVR 2

Au vu des nombreuses réactions et autres sondages circulant sur la Toile depuis sa présentation, les joueuses et joueurs semblent majoritairement contre l'idée de débourser une somme aussi exorbitante pour la PlayStation 5 Pro. Même en temps normal, il s'agit clairement d'un investissement d'envergure. Mais la situation économique actuelle est encore moins favorable à de tels produits « de luxe », alors que les produits de première nécessité sont également toujours plus chers. Pourtant, en amont de sa sortie, les stocks de lecteurs PS5 chez de nombreux revendeurs ont été littéralement pris d'assaut, de nombreuses personnes (ainsi malheureusement que les scalpers...) se préparant visiblement à l'arrivée de la PlayStation 5 Pro.

Ainsi, malgré de nombreux signes signes laissant présager pour la PlayStation 5 Pro un sort similaire à l'également très cher PSVR 2, la situation pourrait ne pas être si catastrophique que pressenti. Ampere Analysis, un cabinet d'analyse notamment spécialisé dans le marché du jeu vidéo, estime en tout cas de son côté que la console sera, dans sa catégorie, un carton sur le long terme. avec une estimation de 1,7 millions de ventes en 2024, soit 400 000 de moins que la PS4 Pro à son époque. En tout, cette dernière a été écoulée à 14,5 millions d'exemplaires, soit 12% des ventes totales de la PS4. Ampere Analysis estime que la PS5 Pro pourrait de son côté atteindre 13 millions de copies vendues d'ici à 2029.

Prévisions de ventes de la PS5 Pro. © Ampere Analysis

Mettre de l'eau dans son vin à prix d'or

Le cabinet d'analyse prend toutefois de prudentes pincettes. « Le prix de la PlayStation 5 Pro va forcément faire jaser, avec une différence de l'ordre de 40-50% par rapport à la PS5 normale. Une différence d'autant plus énorme en comparaison de celle entre la PS4 et la PS4 Pro ». Rendez-vous déjà fin 2024 pour voir si leur première estimation est juste, puis en 2029 pour faire le bilan final d'une PlayStation 5 Pro qui aura en tout cas marqué l'histoire comme étant l'une des consoles les plus chers jamais mises sur le marché.

