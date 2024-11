C'est une grande semaine qui s'annonce pour Sony ! Un nouveau modèle de PS5 est sur le point de sortir, éveillant toutes les curiosités. Justement, les spécificités techniques de la PlayStation 5 Pro commencent à leaker avant sa sortie ce jeudi 7 novembre. Certaines fonctionnalités devraient vraiment plaire aux joueuses et joueurs.

La PlayStation 5 Pro déploie les arguments

Depuis son annonce, beaucoup discutent de la pertinence d'un modèle comme la PlayStation 5 Pro. Son prix est généralement au cœur des débats, jugé trop élevé par une bonne partie des commentateurs. Par conséquent, les nouvelles fonctionnalités révélées en ligne par des consommateurs qui ont déjà eu accès à leur exemplaire vont forcément venir alimenter les discussions.

Côté specs, il est visiblement confirmé que la console dispose de 2 Go de RAM DDR5 supplémentaires. Tout comme la PS4 Pro à l'époque, cet ajout est bien utile pour libérer de l'espace VRAM aux développeurs. Côté GPU, on passe en fin de compte à 16,7 téraflops, moins que ce qu'avançaient certaines rumeurs, mais c'est déjà plus que les 10 et quelques de la PS5 standard.

Comme avancé par les équipes de Sony, la PlaySation 5 Pro embarque donc bien des outils qui vont servir ses capacités d'affichage. Outre les performances en jeu, cela va aussi se constater très concrètement grâce aux captures d'écran. De fait, le leaker Gabriel Cruz a partagé une image du système de la console qui montre qu'on pourra prendre des screenshots en 8K ! On atteint ici des chiffres inédits pour une console de salon.

Autre élément important : la PlayStation 5 Pro présenterait un système d'upscaling pour tous les jeux PS4. En plus des jeux PS5, certains auront droit à un patch spécialement fait pour la console, tous devraient tout de même voir leur résolution et leur framerate optimisées par la machine. Cela ne débloquera pas les 60FPS, comme certains en rêveraient pour Bloodborne par exemple. Mais, l'expérience de jeu devrait en être plus agréable.

Enfin, d'autres détails ont été révélés sur la PlayStation 5 Pro. On sait par exemple qu'elle disposera d'une alimentation de 390W contre les 350W du modèle standard. La console va, en effet, avoir besoin de plus de ressources encore. Alors, pour vous, tous ces éléments suffisent-ils à justifier l'achat de ce nouveau modèle ?